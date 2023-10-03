Садоводы объяснили, когда выкапывать клубни георгин и как их хранить

Выращивание георгин из клубней считается одним из самых простых способов выращивания растений. Сохраняя клубни осенью, можно получить много красивых растений весной.

Клубни георгин – это луковичные корни растения. После посадки клубень вырастет в георгин, как и картофель, сообщает Express.co.uk.

Выкапывать клубни георгин следует после первых заморозков или когда листья начнут желтеть и отмирать. Как правило, это поздняя осень, но стоит смотреть прогноз погоды, чтобы узнать, когда ожидаются заморозки.

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Воспользуйтесь садовыми вилами, чтобы аккуратно поднять клубни с земли, осторожно, чтобы не повредить их. Удалите почву и обрежьте стебли примерно на 15 см над клубнями.

Дайте клубням высохнуть на воздухе в течение одного-двух дней на улице в сухом затененном месте или в помещении. Это позволяет убрать излишнюю влагу, снижая риск гниения.

Когда клубни высохнут, храните их в сухом прохладном месте. Некоторые садоводы хранят их в картонных коробках, наполненных торфяным мхом, вермикулитом или песком, чтобы сохранить их сухими. Следите, чтобы клубни не касались друг друга во время хранения.

Выбрасывайте любые поврежденные или зараженные клубни, чтобы предотвратить распространение болезней. Желательно маркировать клубни георгин их сортами или цветами во избежание путаницы во время высадки.

Напомним, мы рассказали о 5 полезных советах по уходу за комнатными растениями осенью.

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