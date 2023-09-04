Пять полезных советов по уходу за комнатными растениями осенью

Когда осенью дни становятся короче, а уровень освещения снижается, многие комнатные растения естественным образом переходят в фазу покоя, чтобы подготовиться к предстоящей зиме.

Очень важно дать им возможность отдохнуть в это время. Чтобы обеспечить здоровое состояние комнатных растений и подготовить их к цветению весной, следует придерживаться следующих пяти советов.

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Сократите полив

Спящие растения нуждаются в минимальном количестве воды. Чрезмерный полив может привести к мягкому, слабому росту или даже загниванию корней. Для большинства комнатных растений сократите полив до одного раза в две недели. Суккуленты следует поливать каждые две-три недели, а кактусы не следует поливать вообще. Однако зимостойкие растения, такие как рождественские кактусы и пуансетии, следует поливать всякий раз, когда компост ощущает сухость.

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Максимизируйте освещенность

В связи с более короткими днями и меньшим количеством солнечного света очень важно, чтобы на растения попадало как можно больше света. В идеале разместите их на веранде, где они смогут получать свет с разных сторон. Если это невозможно, поставьте растения на подоконник. Кроме того, вымойте окна изнутри и снаружи, чтобы в них попадало как можно больше света.

Чистые листья

Комнатные растения, такие как драцены, имеют тенденцию накапливать на листьях пыль. Он уменьшает количество света, попадающего на поверхность листьев, и мешает растениям вырабатывать энергию для питания. Регулярно вытирайте пыль влажной тряпкой или обливайте растение легкой струей воды в течение пяти минут.

Поддерживайте тепло

Большинство комнатных растений лучше развиваются при температуре 12-18°C и не любят резких колебаний температуры. Держите их подальше от холодных сквозняков, открытых окон или дверей. Если растения стоят на подоконнике, оставляйте шторы открытыми на ночь, чтобы предотвратить накопление холодного воздуха. Или переставляйте растения подальше от подоконника на ночь. Избегайте размещения растений у источников тепла, таких как радиаторы и камины, так как они могут обжечь нежные листья.

Проверьте наличие вредителей

Уютная среда дома зимой может привлекать вредителей растений, таких как тля, трипсы и мучнистые черви. Тщательно осмотрите все свои растения, обращая внимание на нижнюю сторону листьев. Если заметите вредителей – уничтожьте их. Регулярно осматривайте растения в течение всего периода зимовки, чтобы на ранних стадиях обнаружить любое заражение.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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