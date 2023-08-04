Шесть натуральных продуктов, ускоряющих рост растений

Комнатные растения не только придают декоративный штрих вашему дому, но и создают ощущение благополучия и покоя. Однако для того чтобы они оставались красивыми и пышными, им нужно уделять особое внимание.

Издание Sante Plus отметило, что существует немало разных продуктов по уходу за вазонами. Однако не менее эффективны натуральные ингредиенты.

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Если вы перепробовали множество домашних средств, но ваши растения все еще медленно растут или со временем увядают, попробуйте следующие ингредиенты. При этом всегда нужно будет учитывать потребности растений в свете и воде, а также защиту от холода зимой.

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Кофейная гуща и сахар

Для того, чтобы способствовать быстрому росту растений, нет ничего лучше кофе. Высокое содержание азота идеально подходит для подкормки растений и особенно почвы, в которой они растут. Добавление небольшого количества сахарной пудры или сахара еще больше ускорит их рост.

Метод прост: просто смешайте два ингредиента в контейнере и поставьте его у подножия растения, поливая его как обычно. Эти ингредиенты отлично подходят для лечения пожелтевших листьев.

Нередко можно увидеть, как пыль скапливается на листьях растений. Это придает им небрежный и мрачный вид. В дополнение к предыдущему совету эти несколько простых и натуральных ингредиентов придадут блеску листьям растений.

Пиво

Оказывается, что пиво подойдет для очищения листьев. Для этого просто смочите тряпку смесью воды и пива, прежде чем провести по листу. Этот трюк не только удалит всю скопившуюся на растении пыль, но и придаст ему блеска.

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Коровье молоко

Вторая хитрость заключается в очищении листьев растения смесью воды и коровьего молока. Возьмите чистую ткань, смоченную смесью двух элементов и осторожно проведите ею листьями растения. Этот метод очищения действительно работает.

Оливковое масло

Оливковое масло незаменимо на кухне, но и пригодится для ваших растений. Нанесите несколько капель этого ингредиента на мягкую влажную губку. Затем осторожно очистите листья растения. Кроме придания природного блеска, оливковое масло является отличным репеллентом от насекомых.

Чай

Кроме очищения растения, чай будет действовать как настоящий репеллент от насекомых. Для этого приготовьте лёгкий чай и налейте в пульверизатор. Затем опрыскивайте растения. Также можно положить чайный пакетик у подножия растения, чтобы сохранить влажность почвы и уменьшить полив.

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Банановая кожура

Банановая кожура часто используется как натуральное удобрение, богатое крахмалом, быстрые сахара, азотистые белки и витамины. Он также может творить чудеса с листьями растений. Просто натрите их внутренней частью кожуры банана, чтобы они блестели. Не стесняйтесь оставлять кожуру у основания растения или размещать его под землей, чтобы воспользоваться его питательными веществами.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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