Топ-5 натуральных удобрений для подкормки комнатных растений

Важно позаботиться о комнатных растениях в период их роста. В этот период, который обычно длится с марта по октябрь, цветущие растения необходимо удобрять.

Издание Sante Plus предложило пять натуральных удобрений, которые есть в каждом доме. Лучше всего применять рас в месяц, чтобы ускорить рост вазонов.

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В период вегетативного покоя желательно не удобрять комнатные растения. Они входят в период "сна", и потому их потребности уменьшаются. Однако удобрения снабжают их необходимыми питательными веществами для хорошего роста, такими как азот, фосфор и калий.

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Азот является удобрением для роста, помогает растениям развивать свои листья и надземную часть. Если вашему растению не хватает азота, его листья теряют цвет и становятся желтоватыми. Этот элемент стимулирует развитие корневой системы растений и способствует их цветению. Дефицит фосфора вызывает потемнение или покраснение листьев и замедление цветения. Калий: это питательное вещество улучшает усвоение питательных веществ и улучшает циркуляцию сока. Это также увеличивает устойчивость растений к заболеваниям.

Пять натуральных удобрений для подкормки растений

Чтобы украсить свой интерьер красивыми вазонами, добавьте удобрения в воду, в которой поливают растения. Вы получите жидкое удобрение, стимулирующее цветение ваших цветов.

1. Мед. Растения любят мед, богатый кальцием, железом, фосфором, калием, цинком и магнием. Вот как можно использовать мед для растений:

Разведите 1-2 столовых ложки меда в двух литрах воды.

Хорошо перемешайте и используйте этот раствор для полива растений.

Применяйте это жидкое удобрение раз в две недели.

2. Древесная зола – это натуральное удобрение, богатое минералами. Она обеспечивает растения разными питательными веществами, необходимыми для их хорошего роста, такими как магний, калий или кальций. Древесная зола также снижает кислотность почвы.

Однако такое удобрение нужно использовать бережно, чтобы избежать дисбаланса в земле. Несбалансированная почва может нарушить усвоение растений, минералов и микроэлементов.

Обратите внимание, что ацидофильные растения, любящие кислые почвы, не любят золу.

Вот как можно использовать золу для удобрения растений. Чтобы использовать его, просейте собранную золу после того, как она остынет:

Собираем килограмм золы, которую просеем после того, как зола остынет.

Золу смешивают с 10 литрами не известняковой воды, например, дождевой.

Это жидкое удобрение используется для полива непосредственно у подножия растений в период весеннего цветения.

3. Аспирин. Он состоит из салициловой кислоты, которая полезна для ваших растений.

Когда на ваши растения нападают насекомые или им не хватает воды, они производят салициловую кислоту из-за стресса, где находятся. Это небольшое количество, которое они производят, позволяет защитить себя от высыхания и победить болезни. Салициловая кислота повышает иммунитет растений.

Использование аспирина принесет вашим цветущим растениям много пользы. Его использование также просто и доступно:

Разведите одну таблетку аспирина на литр воды.

Полученный раствор используют для полива комнатных растений раз в два месяца.

Этот раствор ускорит рост растений и оградит их от болезней.

Вы также можете использовать аспирин для защиты растений от приступа вредителей. Вот как это делается:

Половину таблетки аспирина разводят в литре воды.

Этот раствор используют для полива растений один раз в неделю.

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4. Кофейная гуща – любимое удобрение для кислолюбивых растений. Он снижает рН почвы, к большому удовольствию роз и рододендронов.

Кофейная гуща обогащает землю азотом и органикой. Именно это способствует дренажу и аэрации почвы. Вы можете посыпать ее прямо на грунт или сделать жидкое удобрение.

Соберите шесть чашек кофейной гущи и смешайте его с водой.

Дайте постоять неделю.

Используйте этот раствор для полива кислотолюбивых цветов.

5. Яичная скорлупа. Некоторые отходы полезны для ваших растений, например яичная скорлупа. Они богаты кальцием и содержат небольшое количество микроэлементов, полезных для здоровья ваших растений.

Вот способ приготовления подкормки на основе яичной скорлупы:

Вскипятите литр воды в большой кастрюле.

Добавьте в кастрюлю от 10 до 20 очищенных яичных скорлуп.

Снимите кастрюлю с огня и оставьте настой на ночь.

Затем раствор фильтруют и поливают растения.

Это натуральное удобрение можно использовать раз в неделю.

В дополнение к этим удобрениям можно использовать другие удобрения для ваших растений, такие как вода для варки овощей или макарон, настой морских водорослей или банановой кожуры.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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