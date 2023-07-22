Семь комнатных растений, которые ядовиты для кошек

Некоторые комнатные растения будут токсичны для ваших кошек. Поэтому, если у вас есть домашние животные, избегайте этих растений или ставьте в недоступное для животных место.

Чтобы предотвратить любой риск отравления, издание Sante Plus опубликовало список ядовитых растений для кошек. Окружите своего любимца безопасными вазонами.

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Как узнать, проглотила ли ваша кошка ядовитое растение?

Если ваша кошка проглотила токсичное растение, появляются симптомы, которые не оставляют сомнений в отравлении кота.

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Вот примеры ярких симптомов во время отравления:

Затруднение дыхания: легкие и дыхательные пути.

Слюнотечение и затрудненное глотание: рот, горло или пищевод.

Рвота: желудочная и кишечная.

Диарея: кишечник и толстая кишка.

Нерегулярное сердцебиение (медленное или быстрое): сердце.

Ваша кошка много пьет и мочится почки.

Покраснение, припухлость, зуд: раздражение или воспаление.

Если вы убеждены, что кошка съела ядовитое растение, то не стоит паниковать. Лучше сразу отвезти животное к ветеринару, чтобы ему определили необходимое лечение.

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Какие комнатные растения опасны для кошек?

Дифенбахия

Дифенбахия – растение с яркими листьями, употребление которого вызывает проблемы с пищеварением, повреждение почек или слепота.

Алое вера

Алоэ вера – комнатное растение, хорошо известное своими преимуществами. Однако это вызывает геморрагическую диарею и рвоту у вашей кошки.

Фикус

Листья фикуса вызывают рвоту и проблемы с пищеварением у вашей кошки. Также могут возникать раздражение рта, гиперсаливация и мышечный тремор.

Юкка

Юкка – очень опасное растение из-за содержащихся в нем сапонинов. При употреблении ее ваша кошка даже рискует получить паралич. Кстати, все части этого растения считаются ядовитыми.

Амариллис

Это комнатное растение очень вредно для кошек, особенно луковица. Амариллис содержит ликорин, который вызывает желудочно-кишечные расстройства, тремор, вялость и даже другие неврологические последствия.

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Колладиум

Это комнатное растение имеет большие красные и зеленые листья. При попадании внутрь вызывает раздражение кожи и слизистых.

Монстера деликатесная

Monstera deliciosa или филодендрон опасны для вашей кошки. Растение вызывает расстройства дыхания и пищеварения, диарею и кровоточивость десен.

Список не является исчерпывающим, известны другие растения, токсичные для домашних животных, а именно:

Азалия.

Лилии, в том числе восточная лилия, лилейник (лилейник), тигровая лилия.

Кротон.

Нарцисс.

Филодендрон Пуансеттия.

Соланум.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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