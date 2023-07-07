Прекрасно переносят жару и украсят сад: топ-5 видов трав, которые следует посадить на участке

Травы украсят сад и пригодятся на кухне. Многие из самых популярных трав имеют средиземноморское происхождение, что делает их очень устойчивыми к засухе и простыми в уходе. Мы с радостью расскажем вам о лучших травах, которые стоит вырастить на вашем дворе или в саду.

Розмарин

Розмарин – это растение, происхождение которого из средиземноморских стран. Он может расти в сухих условиях. Этот вечнозеленый куст требует хорошо дренированной почвы и не переносит излишней влажности.

Существует два вида розмарина: прямостоячий и лежачий, и оба хорошо адаптируются к летней жаре. Регулярная обрезка розмарина важна для обеспечения его оптимального роста и развития.

Лаванда

Лаванда привыкла к почве с хорошей дренажной системой и умеренным количеством летних осадков. Она отлично растет даже на солнечных грядках. Следует осторожничать с поливом, поскольку переувлажнение является распространенной ошибкой при выращивании лаванды.

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Любисток

Любисток имеет длинный корневой стержень, который может проникать глубоко в почву в поисках влаги. Несмотря на свое обилие листьев, любисток достаточно устойчив к засухе. Вы можете собирать его листья несколько раз в течение лета – они быстро отрастут после обрезки.

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Майоран

Майоран является еще одной выносливой средиземноморской травой. Майоран и орегано тесно связаны, и их часто спутывают, но у майора более мягкий вкус. Это низкорослое растение: всего 5 см в высоту и нуждается в уходе. Обеспечьте ей солнечное место и хорошо дренированную почву.

зеленый лук

Лучше растет на суглинку или супесчаном типе почвы: она быстро пустит корни и прорастет.

Напомним, мы уже писали, почему нельзя сажать хвойные деревья возле дома.

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