Чудово переносять спеку та прикрасять сад: топ-5 видів трав, які варто посадити на ділянці

Трави прикрасять сад і стануть у нагоді на кухні. Багато з найпопулярніших трав також мають середземноморське походження, що робить їх дуже стійкими до посухи та простими у догляді. Ми з радістю розкажемо вам про кращі трави, які варто виростити на вашому подвір'ї чи в саду.

Розмарин

Розмарин - це рослина, походження якої з середземноморських країн. Вона може рости в сухих умовах. Цей вічнозелений кущ вимагає добре дренованого грунту та не переносить зайвої вологості.

Існує два види розмарину: прямостоячий і підлеглий, і обидва добре адаптуються до літньої спеки. Регулярне обрізання розмарину є важливим для забезпечення його оптимального росту та розвитку.

Лаванда

Лаванда звикла до грунту з хорошою дренажною системою та помірною кількістю літніх опадів. Вона прекрасно росте навіть на сонячних грядках. Варто бути обережними з поливом, оскільки перезаволоження є поширеною помилкою при вирощуванні лаванди.

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Любисток

Любисток має довгий кореневий стержень, який може проникати глибоко в ґрунт у пошуках вологи. Незважаючи на свою велику кількість листя, любисток досить стійкий до посухи. Ви можете збирати його листя кілька разів протягом літа - вони швидко відростуть після обрізки.

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Майоран

Майоран є ще однією витривалою середземноморською травою. Майоран і орегано тісно пов'язані, і їх часто сплутують, але майора має м‘якший смак. Це низькоросла рослина: всього 5 см у висоту та потребує догляду. Забезпечте їй сонячне місце та добре дренований ґрунт.

Зелена цибуля

Найкраще росте на суглинку або супіщаному типі ґрунту: вона швидко пустить корені та проросте.

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