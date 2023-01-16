Можно не поливать месяц: топ-6 бессмертных комнатных растений, с которыми справятся даже дети

Растения прекрасно украшают дом и наполняют его жизнью, однако далеко не всегда есть время и желание ухаживать за ними. Особенно трудно постоянно следить за поливом, ведь большинство растений могут погибнуть от недостаточной влаги или, наоборот, слишком влажной почвы. Поэтому сегодня мы подобрали вам 6 неприхотливых комнатных растений, с которыми смогут справиться даже дети. Эти растения выдержат редкие поливы и не потребуют к себе постоянного внимания.

Суккуленты

После жарких и засушливых южноамериканских степей им уже ничего не страшно. Различаются плотными стеблями или листьями со специальными тканями, сохраняющими влагу. Самые известные представители этой группы – кактусы.

Уход за ними не доставит сложностей. Используйте специально подобранную грунтовую смесь для суккулентов. Если не по душе колючки, выбирайте из следующих вариантов: Дискокактус, Айлостера, Мамилярия Бокасская.

Полив: раз в два дня летом и раз в четыре дня в другие сезоны.

Замиокулькас

Идеально подходит для малоосвещенных комнат. Неприхотлив в уходе: можно периодически забывать о поливке, подкормке и пересадке. Как ни странно, лучше всего растение проявит себя в бедной, неудобренной почве с песком и хорошим дренажем. К тому же замиокулькас не займет много места: ему подойдет узкий высокий горшок.

Полив: когда земля в горшке полностью высохнет (если сомневаетесь, подождите еще сутки, прежде чем полить).

Важно: замиокулькас может вызвать отравление у всех, кто захочет попробовать его по вкусу.

Хлорофитум

Этот пестрый многолетний куст сразу привлекает внимание своими зелеными узкими листьями с белой каймой. Отлично подходит для кашпо и высоких конструкций. Почва может быть любой, как и размер горшка. Хлорофитум не испугают тени и прохлады (до +10 С). При этом растение хорошо очищает и увлажняет воздух дома. Считается, что он даже нейтрализует отрицательную энергетику.

Полив: весной и летом раз в два дня, осенью и зимой раз в неделю.

Каштан имел барский или пахира

Ее также называют "бутылочным деревом" и верят в способность приносить удачу и процветание. При этом за растением легко ухаживать: за ним можно поставить в затененный уголок комнаты, обделить поливом и опрыскиванием (до 7-10 дней). Избыток света и чрезмерная влага только повредит ее.

Полив: следите, чтобы почва не пересыхала. Если листья у растения стали вялыми, значит, поливать ее нужно чаще.

Толстянка

То же "денежное дерево", которое, по народным поверьям, приносит финансовое благополучие. Свое название получило благодаря плотным листьям, сохраняющим влагу. Сухой воздух и длительное отсутствие полива ему не навредят. Все равно хорошо чувствует себя на юге и севере квартиры. Кстати, отличается своей плодовитостью: достаточно вонзить ее лист в воду или в почву – и через несколько дней вы получите готовый саженец.

Полив: зимой – 1-2 раза в месяц, весной и осенью – раз в неделю, летом – 1-2 раза в неделю.

Сансевиерия

Если у вас нет опыта выращивания растений, начните с сансевиерии. Она практически безразлична к жаре и холоду, свету и тени, влаге и засухе. В зимние месяцы может вообще обойтись без полива. Одно из немногих комнатных растений, которое выживет на протяжении коридоров и у входной двери.

Полив: как только просохнет почва. Зимой полив ограничен: раз в 2-3 недели.

Напомним, UAportal рассказал правильно выбрать растения для офиса. При правильном уходе они будут радовать всех работников и клиентов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !