Можна не поливати місяць: топ-6 невмирущих кімнатних рослин, з якими впораються навіть діти

Рослини чудово прикрашають оселю і наповнюють її життям, проте далеко не завжди є час та бажання доглядати за ними. Особливо важко постійно слідкувати за поливом, адже більшість рослин можуть загинути від недостатньої вологи або, навпаки, від занадто вологого ґрунту. Тому сьогодні ми підібрали для вас 6 невибагливих кімнатних рослин, з якими зможуть впоратися навіть діти. Ці рослини витримають рідкісні поливи і не вимагатимуть до себе постійної уваги.

Сукуленти

Після спекотних та посушливих південно-американських степів їм уже нічого не страшно. Відрізняються щільними стеблами або листям зі спеціальними тканинами, що зберігають вологу. Найвідоміші представники цієї групи – кактуси.

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Догляд за ними не завдасть складнощів. Використовуйте спеціально підібрану ґрунтову суміш для сукулентів. Якщо не до душі колючки, вибирайте з наступних варіантів: Дискокактус, Айлостера, Мамілярія бокаська.

Полив: раз на два дні влітку та раз на чотири дні в інші сезони.

Заміокулькас

Ідеально підходить для малоосвітлених кімнат. Невибагливий у догляді: можна періодично забувати про поливання, підживлення та пересадку. Як не дивно, найкраще рослина проявить себе в бідному, невдобреному грунті з піском і гарним дренажем. До того ж, заміокулькас не займе багато місця: йому підійде вузький високий горщик.

Полив: коли земля в горщику повністю висохне (якщо сумніваєтеся, зачекайте ще добу, перш ніж полити).

Важливо: заміокулькас може спричинити отруєння у всіх, хто захоче спробувати його на смак.

Хлорофітум

Цей строкатий багаторічний кущ відразу привертає увагу своїм зеленим вузьким листям з білою облямівкою. Відмінно підходить для кашпо та високих конструкцій. Ґрунт може бути будь-яким, як і розмір горщика. Хлорофітум не злякають тінь та прохолода (до +10 С). При цьому рослина добре очищає та зволожує повітря у будинку. Вважається, що він навіть нейтралізує негативну енергетику.

Полив: навесні та влітку раз на два дні, восени та взимку — раз на тиждень.

Каштан мала барський або пахіра

Її також називають "пляшковим деревом" і вірять у здатність приносити удачу та процвітання. При цьому за рослиною легко доглядати: її можна поставити в затінений куточок кімнати, обділити поливом і обприскуванням (до 7-10 днів). Надлишок світла і надмірна волога тільки занапастить її.

Полив: стежте, щоб ґрунт не пересихав. Якщо листя у рослини стало млявим, значить, поливати її потрібно частіше.

Товстянка

Те саме "грошове дерево", яке, за народними повір'ями, приносить фінансове благополуччя. Свою назву отримало завдяки щільному листю, що зберігає вологу. Сухе повітря та тривала відсутність поливу їй не нашкодять. Однаково добре почувається на півдні та півночі квартири. До речі, відрізняється своєю плодючістю: достатньо встромити її лист у воду або в ґрунт — і за кілька днів ви отримаєте готовий саджанець.

Полив: взимку – 1-2 рази на місяць, навесні та восени – раз на тиждень, влітку – 1-2 рази на тиждень.

Сансевієрія

Якщо у вас немає досвіду вирощування рослин, почніть із сансевієрії. Вона практично байдужа до спеки та холоду, світла та тіні, вологи та посухи. У зимові місяці може взагалі обійтися без поливу. Одна з небагатьох кімнатних рослин, яка виживе на протязі у коридорах та біля вхідних дверей.

Полив: тільки-но просохне ґрунт. Взимку полив обмежений: раз на 2-3 тижні.

Нагадаємо, UAportal розповів правильно обрати рослини для офісу. При правильному догляді, вони будуть радувати всіх працівників та клієнтів.

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