Топ-6 кімнатних рослин для офісу: як правильно обрати та доглядати

Працюючи в офісному приміщенні, кожній людині іноді хочеться зробити його більш затишною та домашньою. Для таких цілей якнайкраще підійдуть різні зелені рослини, які крім декоративної функції приносять величезну користь. Вони насичують повітря киснем, збільшують рівень вологості у приміщенні, очищають повітря від бактерій та інших шкідливих речовин. Давайте розберемося які квіти можна тримати в офісі.

Діффенбахія

Диффенбахія має гарне забарвлення листя, яке має довгасту форму. Росте у висоту та ширину. При хорошому догляді чагарник швидко росте та утворює багато листя та стебел.

Не любить прямих сонячних променів. Якщо квітку розташувати неправильно, то забарвлення листя буде світло зеленим, також вони можуть вигоряти. Ставити горщик необхідно поруч із віконним простором, але якщо сильне світло, то обов'язково затемняти вікно. Диффенбахія вологолюбна. Листки необхідно протирати від пилу та бруду, можна влаштовувати холодний душ.

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Монстера

Має незвичайну форму листя, ніби її порізали ножицями, вічнозелена рослина. Потребує підпірки – палиця, сходинки, які потрібно встромити в горщик. Батьківщина рослини Мексика.

Монстери чутливі до зміни місця, тому необхідно вибрати одне місце та не рухати рослину. У кімнатних умовах витягуються на кілька метрів, тому краще вирощувати в просторих умовах: холі, фойє.

Любить розсіяне світло, не любить тінь і пряме сонячне проміння. Вологолюбна. Листки необхідно протирати вологою ганчірочкою, можна влаштовувати рослині холодний душ.

Спатіфілум

Жіноче щастя, біле вітрило – все це звичні назви рослини під назвою спатіфілум. Її квітка нагадує квіти калли.

Любить розсіяне світло. У тіні набуває темно-зеленого забарвлення і перестає цвісти. Любить рясний полив, але наступний необхідно здійснювати коли земляний ком просох. На дні горщика обов'язково розмістити повітряний прошарок з пробок, оскільки спатифіллум не любить застій вологи.

Антуріум

Антуріум – яскрава прикраса інтер'єру. Про антуріум говорять, що він "чоловіче щастя". За виглядом і доглядом він нагадує спатифілум.

Найчастіше у продажі можна побачити рослини із червоними квітами. Любить розсіяне світло, не пряме сонячне проміння. Рясний полив. Але тут треба дотримуватися правила: краще не долити, ніж перелити. Надмірна волога згубна.

Аглаонема

Аглаонема родичка диффенбахії, і тому вони дуже схожі зовні. Відрізняється більш витягнутим листям і меншими розмірами.

У гарних умовах аглаонема цвіте. Це рослина мешканка тропіків, тому віддає перевагу теплим приміщенням. Занадто гаряче повітря або протяг згубні. Яскраве, розсіяне світло для листя строкатих форм, якщо рослина має один тон, то притінення. Влітку рясний полив. Не допускати перезволоження ґрунту.

Сансевієрія

Невибаглива рослина. Інші назви – "тещин язик", "щучий хвіст". Найчастіше листя росте вертикально в довжину до 1 метра і більше.

Батьківщина рослини – південна Африка. Влітку можна розташовувати її на вулиці, захищаючи від опадів. Є прикмета, що всі сварки залишаться в минулому, листя поглинає негативну енергію, рослина активізує розумові здібності. Світлолюбна, переносить легку півтінь. Небезпечний надлишковий полив, не слід поливати занадто часто, не здійснювати полив у розетку, оскільки це призведе до загнивання. Влітку поливати 1 раз на тиждень, іноді рідше.

На що звернути увагу при виборі

Варто пам'ятати, що не кожна квітка зможе пережити напружену атмосферу в офісі. Вибираючи рослину, слід звернути увагу на такі фактори:

Квітка обов'язково повинна бути невибаглива як до умов проживання, так і догляду. Це пов'язано з тим, що часу на постійний полив, підгодівлі та обрізки в офісі точно не буде.

Рослина має бути яскравою, краще обрати насичений зелений колір, який допоможе розрядити зір після тривалої роботи за комп'ютером.

Також у рослин в офісі повинен бути повністю відсутній запах, тому що він може викликати роздратування або алергію, як у працівників, так і у відвідувачів.

Вибирайте квітку відповідно до розмірів вашого кабінету. Для вузького приміщення підійдуть рослини з дугоподібними стеблами та дрібним листям.

Не беріть кактуси – вони збиратиму офісний пил на голках.

Нагадаємо, UAportal підготував список 8 кімнатних рослин, за якими легко доглядати. Їх можна пересаджувати раз на кілька років, вони чудово терплять умови квартир з їх сухим повітрям, миряться з нестачею світла та нерегулярністю поливу.

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