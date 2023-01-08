Сподобаються навіть лінивим: 8 кімнатних рослин, за якими легко доглядати

Ці рослини можна пересаджувати раз на кілька років, вони чудово виносять умови квартир з їх сухим повітрям, миряться з нестачею світла та нерегулярністю поливу. Загалом, ідеальні рослини для людей дуже зайнятих або розсіяних: найскладніше - придбати, а подальший догляд не забере багато сил.

Алое

Кімнатна рослина, що відноситься до сукулентів, улюблена багатьма квіткарями за цілющі властивості, якими володіє сік його листя. За допомогою соковитої м'якоті листя алое можна лікувати нежить. Невибаглива рослина також має ранозагоювальні та протизапальні властивості. Для лікарських цілей необхідно використовувати екземпляри, які досягли трирічного віку.

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Алое легко вирощувати, оскільки не потрібно обприскування. Поливати алое необхідно раз на тиждень у літній період і не більше 2 разів на місяць у зимові місяці. Ця невибаглива у догляді кімнатна рослина відмінно росте на підвіконні, проте її необхідно берегти від прямих сонячних променів.

Хлорофітум

Завдяки швидкому зростанню, привабливому зовнішньому вигляду та здатності очищати повітря від різних домішок, хлорофітум часто використовують для озеленення квартири. Через здатність невибагливої ​​квітки фільтрувати повітря її найчастіше розміщують на кухні.

Доглядати цю кімнатну рослину дуже просто. Досить помірно поливати після підсихання верхнього шару ґрунту та в період з весни до осені вносити підживлення раз на місяць. Щоб хлорофітум зростав пишним, потрібно забезпечити йому гарне освітлення. Коли опалювальний сезон повітря стає сухим, потрібно збільшувати вологість за допомогою обприскування. Пересадку необхідно робити, коли коренева система сильно розростеться.

При правильному догляді невибагливий хлорофітум обов'язково покаже себе у всій красі і розвісить розетки на кінцях квітконосів, тому вирощувати його можна в підвісному кашпо.

Пеларгонія

Пеларгонія чи герань поєднує у собі масу переваг. Квітка сприяє очищенню повітря. Оксамитове опушене листя і шапки квітів пастельних, насичених або комбінованих відтінків роблять невибагливу рослину справжньою окрасою підвіконь.

У літні місяці пеларгонія чудово почувається на вулиці, тому її можна використовувати для декорування балкону або тераси. Насичений аромат листя здатний відлякати комах, у тому числі і міль, тому квітка не схильна до шкідників.

Дотримуючись простих правил догляду, можна досягти рясного цвітіння. Рослині потрібне гарне освітлення. Пеларгонія краще переносить нестачу вологи, ніж надлишок. Влітку необхідно поливати її лише після того, як верхній шар ґрунту підсохне, взимку полив зводиться до мінімуму.

Після цвітіння і ранньою весною потрібно виконати обрізання пагонів, що розрослися, щоб сформувати форму куща і сприяти пишному цвітінню. Підживлення сприятливо впливають на пеларгонію, тому в теплу пору року можна вносити їх.

Сансевієрія

Отримала в народі назву "тещин язик" або "щучий хвіст". Сансевієрію вирощували ще наші бабусі. Ця невибаглива рослина користується популярністю відразу в кількох поколінь. Розрізняють як компактні різновиди, так і екземпляри, що досягають метрової висоти. Щільні листя витягнутої форми мають строкате забарвлення і світле окантування по зовнішньому краю. Сансевієрія зацвітає невеликими суцвіттями з яскраво вираженим солодким ароматом.

Ця невибаглива кімнатна рослина підходить навіть квітникарам-початківцям. Їй комфортно і в півтіні, і на яскравому сонці, однак екземпляри, що ростуть у глибині кімнати, втрачають виразне забарвлення. Рослина необхідно поливати раз на тиждень, взимку – раз на 2-3 тижні. Пересадку виконують, коли квітці стає занадто тісно в горщику.

Монстера

Велика декоративно-листяна рослина ефектно виглядає у просторих кімнатах. Існують різновиди з однотонним і строкатим забарвленням. Листя може досягати метрової довжини, а прорізи на них надають рослині привабливий зовнішній вигляд.

Невибаглива монстера чутлива до поливу та температури. Зростання рослини припиняється, якщо стовпчик термометра опускається до позначки 12 градусів. Оптимальний температурний режим близько 20-23 градусів. Поливати рослину потрібно не часто, дочекавшись, поки висохне верхній шар землі. Взимку полив скорочують до одного разу на тиждень або навіть до двох разів на місяць. При нестачі світла нове листя стає дрібнішим, а прорізи на них можуть і зовсім перестати з'являтися, тому краще забезпечити яскраве розсіяне освітлення.

Заміокулькас

Гілки з глянсовим листям утворюються від бульб, що знаходяться в землі. Восковий наліт захищає кімнатну рослину від пересихання, тому заміокулькас накопичує вологу. Невибагливу в догляді квітку можна вирощувати в тіні, але при достатньому освітленні вона розвивається швидше і не витягується. Щоб коріння не загнивали, полив має бути помірним.

Заміокулькас не підлаштовується під зміну вологості повітря, тому не потребує обприскування. Для цієї кімнатної квітки характерний повільний зріст, який прискорити можна, вносячи підживлення для кактусів двічі на місяць. Оскільки сік рослини є отруйним, заміокулькас потрібно розміщувати у недоступному для дітей місці, а роботи з пересадки виконувати у рукавичках.

Крассула

У прикмети на тему добробуту, пов'язані з грошовим деревом, деякі квіткарі вірять і зараз. Ця невибаглива квітка приваблива своєю красою. Тугі м'ясисті листя і розлога форма крони дорослої кімнатної рослини роблять її прекрасним вибором для облаштування домашнього квітника.

Крассула, що отримала також назву "товстунка", може тривалий час обходитися без поливу, оскільки в соковитому листі достатньо вологи. Вона не вимоглива до вологості повітря та підгодівлі. Ці процедури не будуть зайвими, але за їх відсутності рослина не загине. Грошове дерево не боїться сонячного проміння і добре росте на підвіконні. Грунт обов'язково повинен добре пропускати вологу та забезпечувати повітропроникність.

Гібіскус

Здерев'янілі стебла та гілки китайської троянди перетворюють цю кімнатну рослину на ефектний кущ, який вражає уяву великими квітами червоного, персикового, рожевого або білого відтінків. Поодинокі квітки розпускаються всього на один день, але в теплий сезон цвітіння безперервне, тому власник рослини встигає насолодитися її красою.

Гібіскус не вибагливий до місця розміщення, але рясного цвітіння можна досягти тільки на світлі. На цвітіння сприятливо впливає температурний режим – в холодну пору року він має бути близько 18 градусів. Весною виконується формуюче обрізання. Добрива необхідно вносити щомісяця у весняно-осінній період.

Запропоновані у статті кімнатні рослини здатні змінити обстановку. Невимогливі у догляді, вони чудово підійдуть як для новачків у квітникарстві, так і для досвідчених рослинників, які бажають заощадити свій час.

Нагадаємо, UAportal розповів про 7 кращих кімнатних рослин, які цвітуть взимку. Вони чудово впораються з підтриманням живої атмосфери і наповнять оселю приємними ароматами.

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