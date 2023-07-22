Сім кімнатних рослин, які отруйні для котів

Деякі кімнатні рослини будуть токсичними для ваших котів. Тому, якщо маєте домашніх улюбленців, уникайте цих рослин, або ставте в недоступне для тварин місце.

Щоб запобігти будь-якому ризику отруєння, видання Sante Plus опублікувало список отруйних рослин для котів. Оточіть свого улюбленця безпечними вазонами.

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Як дізнатися, чи проковтнула ваша кішка отруйна рослина?

Якщо ваша кішка проковтнула токсичну рослину, з'являються симптоми, які не залишають сумнівів у отруєнні вашого кота.

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Ось приклади найяскравіших симптомів під час отруєння:

Утруднення дихання: легкі та дихальні шляхи.

Слинотеча та утруднене ковтання: рот, горло або стравохід.

Блювота: шлункова та кишкова.

Діарея: кишечник та товста кишка.

Нерегулярне серцебиття (повільне або швидке): серце.

Ваша кішка багато п'є та мочиться: нирки.

Почервоніння, припухлість, свербіж: подразнення або запалення.

Якщо ви переконані, що кішка з'їла отруйну рослину, то не варто панікувати. Найкраще одразу відвезти тварину до ветеринара, аби їй визначили необхідне лікування.

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Які кімнатні рослини небезпечні для кішок?

Дифенбахія

Дифенбахія – рослина з яскравим листям, вживання якого викликає проблеми із травленням, пошкодження нирок або сліпоту.

Алое вера

Алое вера – кімнатна рослина, добре відома своїми перевагами. Однак це викликає геморагічну діарею та блювання у вашої кішки.

Фікус

Листя фікуса викликають блювання і проблеми із травленням у вашої кішки. Також можуть виникати подразнення рота, гіперсалівація та м'язовий тремор.

Юкка

Юкка – дуже небезпечна рослина через сапоніни, що містяться в ній. При вживанні її ваша кішка навіть ризикує отримати параліч. До речі, всі частини цієї рослини вважаються отруйними.

Амариліс

Ця кімнатна рослина дуже шкідлива для кішок, особливо цибулина. Амариліс містить лікорин, який викликає шлунково-кишкові розлади, тремор, млявість і навіть інші неврологічні наслідки.

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Каладіум

Ця кімнатна рослина має велике червоне та зелене листя. При потраплянні всередину викликає подразнення шкіри та слизових оболонок.

Монстера делікатесна

Monstera deliciosa чи філодендрон небезпечні для вашої кішки. Рослина викликає розлади дихання та травлення, діарею та кровоточивість ясен.

Список не є вичерпним, відомі інші рослини, токсичні для домашніх тварин, а саме:

Азалія.

Лілії, у тому числі східна лілія, лілійник (лілійник), тигрова лілія.

Кротон.

Нарцис.

Філодендрон Пуансеттія.

Соланум.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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