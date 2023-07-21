5 порад, як доглядати за рослинами під час вашої відсутності

Під час тривалої відсутності необхідно вжити певних заходів, перш ніж залишити своє житло. Одна з них – забезпечити рослинам постійний полив.

Якщо ви не можете знайти когось, хто подбає про це, не панікуйте. Видання Sante Plus запропонувало скористатися трюком, який дозволить вашим рослинам не засохнути, якщо ви їдете на відпочинок.

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Експерти радять скористатися дивовижним лайфхаком, який дозволить "годувати" рослини природним шляхом, заощаджуючи воду.

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Одним із найкращих способів – полив вазонів із пластикової пляшки. Ви зможете налаштувати систему крапельного зрошення. Цей метод ідеально підходить для економії води та поступового зволоження рослин.

Ви можете поливати рослину зі скляної пляшки та гарантувати оптимальний полив для горщика середнього розміру. Для цього просвердліть отвір у металевій кришці пляшки за допомогою цвяха та молотка (покладіть його на тверду поверхню та зробіть отвори з внутрішньої сторони). Потім наповніть пляшку водою і закрийте кришкою. Вставте пляшку вгору дном у ґрунт з кінця з кришкою, і ваша рослина зрошуватиметься завдяки крапельній системі.

Також можна використовувати пластикову пляшку. Проткніть кришку цвяхом та наповніть пляшку водою. Потім просвердліть кілька отворів у дні пляшки і переверніть її вгору дном, помістивши шийку в ґрунт ваших рослин. Для оптимального поливу ви можете використовувати палицю, щоб тримати пляшку.

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Перед від'їздом треба спочатку перевірте цей метод, щоб знати, чи добре працює полив. Ви повинні побачити, чи потік води відповідає потребам ваших рослин.

Щоб зберегти рослини під час вашої відсутності, дотримуйтесь інших порад:

1. Обирайте правильні квіткові горщики. У цьому в пригоді стануть проникні квіткові горщики, які дозволятимуть стікати воді.

Також можна вибрати горщики із вбудованими у подвійне дно резервуарами для води. Горщики складаються з датчиків, завдяки яким показуватиметься кількість води, що залишилася.

2. Помістіть глиняні камінці на дно горщиків. Глиняна галька допомагає зберігати воду і дозволяє корінню залишатися вологим протягом дуже довгого часу. Ці кульки дуже корисні, якщо їх покласти на дно горщика із рослинами. Тим більше, що вони також приносять корисні мінерали рослинам.

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3. Використовуйте змочену вовну. Цей прийом дуже корисний для кімнатних рослин. Розмістіть ємність, наповнену водою, над рослинами. Наприклад, поставте контейнер на стілець, а рослини покладіть на землю. Використовуйте пряжу, щоб зв'язати її з контейнера з рослинами. Завдяки феномену капілярності ваші рослини регулярно отримуватимуть воду.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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