Шість натуральних продуктів, які пришвидшують ріст рослин

Кімнатні рослини не лише надають декоративний штрих вашому дому, але й створюють відчуття добробуту та спокою. Однак для того, щоб вони залишалися красивими та пишними, їм треба приділяти особливу увагу.

Видання Sante Plus зауважило, що існує чимало різних продуктів догляду за вазонами. Проте не менше ефективними є натуральні інгредієнти.

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Якщо ви перепробували безліч домашніх засобів, але ваші рослини все ще повільно ростуть або з часом в'януть, спробуйте наступні інгредієнти. При цьому завжди потрібно буде враховувати потреби ваших рослин у світлі та воді, а також захист від холоду взимку.

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Кавова гуща і цукор

Для того, щоб сприяти швидкому росту рослин, немає нічого кращого за каву. Високий вміст азоту ідеально підходить для підживлення рослин і особливо ґрунту, в якому вони ростуть. Додавання невеликої кількості цукрової пудри або цукру ще більше прискорить їхнє зростання.

Метод простий: просто змішайте два інгредієнти в контейнері та поставте його біля підніжжя рослини, поливаючи його як завжди. Ці інгредієнти відмінно підходять для лікування пожовклого листя.

Нерідко можна побачити, як пил накопичується на листі рослин. Це надає їм недбалого і похмурого вигляду. На додаток до попередньої поради ці кілька простих і натуральних інгредієнтів додадуть блиску листю рослин.

Пиво

Виявляється, що пиво підійде для очищення листя. Для цього просто змочіть ганчірку сумішшю води та пива, перш ніж провести нею по листі. Цей трюк не тільки видалить весь пил, що скупчився на рослині, але й надасть йому блиску.

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Коров'яче молоко

Друга хитрість полягає в очищенні листя рослини сумішшю води та коров'ячого молока. Візьміть чисту тканину, змочену сумішшю двох елементів, і обережно проведіть нею листям рослини. Цей метод очищення справді працює.

Оливкова олія

Оливкова олія незамінна на кухні, але й знадобиться для ваших рослин. Нанесіть кілька крапель цього інгредієнта на вологу м'яку губку. Потім обережно очистіть листя рослини. Крім надання природного блиску, оливкова олія є чудовим репелентом від комах.

Чай

Крім очищення рослини, чай діятиме як справжній репелент від комах. Для цього приготуйте легкий чай і налийте в пульверизатор. Потім обприскуйте рослини. Також можна покласти чайний пакетик біля підніжжя рослини, щоб зберегти вологість ґрунту та зменшити полив.

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Бананова шкірка

Бананова шкірка часто використовується як натуральне добриво, багате на крохмаль, швидкі цукри, азотисті білки і вітаміни. Він також може творити чудеса з листям рослин. Просто натріть їх внутрішньою частиною шкірки банана, щоб вони блищали. Не соромтеся залишати шкірку біля основи рослини або розміщувати її під землею, щоб скористатися її поживними речовинами.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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