Ніколи не садіть біля будинку ці три рослини, якщо маєте домашніх тварин

Часто ваші кішки полюбляють їсти як кімнатні вазони, так і рослини на вулиці. Але тварина може отримати отруєння та інші небезпечні хвороби через це.

Видання Sante Plus опублікувало список вуличних рослин, які вважаються найлютішими ворогами ваших кішок. Адже, проникаючи всередину, у тварини може виникнути розлад травлення, діарея та навіть порушення роботи серця.

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Які вуличні рослини небезпечні для котів?

1. Евкаліпт. Ця рослина токсична для кішки, а при проникненні всередину викликає розлад травлення.

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2. Папороть. Якщо ваша кішка з'їсть шматок папороті, є велика ймовірність, що це викличе геморагічну діарею.

3. Лаврове дерево. Відомий своїм дуже приємним запахом, лавр небезпечний для котів. При попаданні в організм викликає порушення серцевого ритму та серця.

Які рослини нетоксичні для кішки?

Деякі рослини не шкідливі для котів. Пропонуємо вам список рослин, які цілком безпечні для чотирилапих:

бостонський папороть,

Тілландсія,

хойя,

кентія,

калатея.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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