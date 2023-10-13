Експерти пояснили як зекономити на опаленні: тримати увімкнутим постійно, чи періодично вимикати

Скоро похолодання, через що чимало українців очікують на великі рахунки за опалення. Одне питання, яке часто обговорюється в цю пору року, полягає в тому, чи дешевше тримати опалення на низькому рівні цілий день чи вмикати його лише тоді, коли це необхідно.

Експерти розвінчали міф про те, чи дешевше мати центральне опалення ввімкненим цілий день. Про це повідомляє Express.co.uk.

Натомість набагато енергоефективніше та дешевше налаштувати котел так, щоб він запускався лише тоді, коли потрібна тепла вода чи опалення. Також варто налаштувати термостат лише на ту температуру, яку ви хочете мати у вашому домі.

Читайте також: Як зігрітися, якщо немає центрального опалення: п'ять варіантів

Посилення не призведе до того, що система нагріється швидше, але це означатиме, що вона продовжує спалювати енергію довше, щоб досягти цієї вищої температури. Коли погода похолодає, існує ймовірність замерзання води в системі котла, якщо вона не використовується.

Експерти радять тримати термостат встановленим на мінімум 10°C, щоб уникнути ризику замерзання труб. Ідеальна кімнатна температура взимку становить від 18°C ​​до 20°C.

Раніше, UaPortal поділився, як створити атмосферне освітлення у квартирі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!