Як зігрітися, якщо немає центрального опалення: п'ять варіантів

Якщо у вашій оселі немає центрального опалення, то не хвилюйтеся. UAportal підготував декілька способів, які допоможуть вам зігрітися.

Використовуйте обігрівачі

Ці портативні пристрої призначені для локального обігріву й можуть бути економічно вигідним рішенням для невеликої площі. Під час їх використання, переконайтеся, що вони якомога далі розташовані від легкозаймистих матеріалів, а також стоять на стійкій поверхні. Окрім цього, завжди вимикайте обігрівач, коли виходите з кімнати або лягаєте спати, щоб запобігти нещасним випадкам.

Завчасно ізолюйте кімнату

Ізоляція допомагає утримувати тепло всередині приміщення та запобігає проникненню холодного повітря. Можна утеплити кімнату, заклеївши щілини навколо вікон і дверей спеціальною стрічкою.

Додаткова ізоляція стін і стелі може ще більше підвищити ефективність утримання тепла в приміщенні. До того ж утеплення помешкання ще й зменшує споживання електроенергії.

Одягайтеся тепло

Багатошаровий одяг може допомогти зберегти тепло тіла. Одягніть основний шар з термо- або вологонепроникної тканини, потім – теплу річ, наприклад, зроблену з вовни або флісу. Окрім цього, використовуйте теплі тканини для постільної білизни, наприклад, фланель або флісові простирадла, які суттєво вплинуть на ваш комфорт упродовж ночі.

Використовуйте природні джерела тепла

Відкриваючи штори або жалюзі вдень, можна впустити сонячне світло, яке природним чином нагріє приміщення. До того ж, якщо тримати міжкімнатні двері відчиненими, то це допоможе рівномірно розподілити тепло у вашій оселі.

Використовуйте електричні ковдри або грілки

Ці пристрої забезпечують прямий обігрів тіла й можуть бути особливо корисними в холодні ночі. Однак дуже важливо використовувати їх обережно й дотримуватися інструкцій виробника. Не засинайте з увімкненою електричною ковдрою або грілкою та ніколи не кладіть їх під іншу постільну білизну або меблі.

Раніше, UaPortal поділився, як створити атмосферне освітлення у квартирі.

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