Как согреться, если нет центрального отопления: пять вариантов

Если в вашем доме нет центрального отопления, то не волнуйтесь. UAportal подготовил несколько способов, которые помогут вам согреться.

Используйте обогреватели

Эти портативные устройства предназначены для локального обогрева и могут являться экономически выгодным решением для небольшой площади. При их использовании убедитесь, что они как можно дальше расположены от легковоспламеняющихся материалов, а также стоят на устойчивой поверхности. Кроме того, всегда выключайте обогреватель, когда выходите из комнаты или ложитесь спать, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Заранее изолируйте комнату

Изоляция помогает удерживать тепло внутри помещения и предотвращает проникновение холодного воздуха. Можно утеплить комнату, заклеив щели вокруг окон и дверей специальной лентой.

Дополнительная изоляция стенок и потолка может еще больше повысить эффективность удержания тепла в помещении. К тому же утепление жилья еще и уменьшает потребление электроэнергии.

Одевайтесь тепло

Многослойная одежда может помочь сохранить тепло тела. Наденьте основной слой из термо- или влагонепроницаемой ткани, затем – теплую вещь, например, сделанную из шерсти или флиса. Кроме того, используйте теплые ткани для постельного белья, например фланель или флисовые простыни, которые существенно повлияют на ваш комфорт в течение ночи.

Используйте природные источники тепла

Открывая шторы или жалюзи днем, можно уронить солнечный свет, который естественным образом нагреет помещение. К тому же, если держать межкомнатную дверь открытой, то это поможет равномерно распределить тепло в вашем доме.

Используйте электрические одеяла или грелки

Эти устройства обеспечивают прямой обогрев тела и могут быть особенно полезны в холодные ночи. Однако очень важно использовать их осторожно и следовать инструкциям изготовителя. Не засыпайте с включенным электрическим одеялом или грелкой и никогда не кладите их под другое постельное белье или мебель.

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