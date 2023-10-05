Експерти відповіли, чому у вашому будинку так багать пилу та як з цим боротись

Якщо у вашому домі постійно багато пилюки незважаючи на ваші зусилля з прибирання, ця проблема може бути глибшою, ніж ви думаєте. У вашому помешканні, ймовірно, існують приховані джерела пилу, які залишаються непоміченими. Якщо ви помічаєте загострення алергічних реакцій або відчуваєте, що чистота вашого будинку стає меншою, ніж ви б хотіли, то можливо, час провести ретельне прибирання і позбутися пилу. Фахівці надали поради, як це зробити.

Про це пише Час Дій.

Головною причиною запиленості вашого будинку, ймовірно, є недостатня вентиляція. Поєднана з вологим прибиранням, ця ситуація може сприяти накопиченню не тільки пилу, але і пилових кліщів. Пилові кліщі можуть жити у матрацах, подушках та оббивці меблів. Якщо у вас немає антиалергенних наволочок для матраців і подушок, варто розглянути можливість їх придбання, оскільки вони допоможуть запобігти появі нових пилових кліщів і зменшити подразнення для людей з алергіями та астмою.

Іншим потенційним джерелом пилу є ваші штори. Регулярна хімчистка або заміна штор на жалюзі може бути розумним рішенням.

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Також, килими в вашому будинку можуть утримувати значну кількість пилу. Хоча ви не можете позбутися їх повністю, регулярна і ретельна очистка допоможе знизити накопичення пилу.

Не забувайте і про своїх домашніх улюбленців. Щоб зменшити кількість пилу, який вони можуть принести у будинок, рекомендується обмежувати їхній доступ до найбільш забруднених ділянок вашого житла і регулярно дбати про їх гігієну, наприклад, частіше купаючи.

Нагадаємо, ми вже писали, як прибирати швидко та ефективно.

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