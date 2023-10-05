Эксперты ответили, почему в вашем доме так много пыли и как с этим бороться

Если в вашем доме постоянно много пыли, несмотря на ваши усилия по уборке, эта проблема может быть глубже, чем вы думаете. В вашем доме, вероятно, существуют скрытые источники пыли, которые остаются незамеченными. Если вы замечаете обострение аллергических реакций или чувствуете, что чистота вашего дома становится меньше, чем вы бы хотели, то возможно время провести тщательную уборку и избавиться от пыли. Специалисты дали советы, как это сделать.

Об этом пишет Время Действий.

Главной причиной запыленности вашего дома, вероятно, есть недостаточная вентиляция. Совмещенная с влажной уборкой, эта ситуация может способствовать накоплению не только пыли, но и пылевых клещей. Пылевые клещи могут жить в матрасах, подушках и обивке мебели. Если у вас нет антиаллергенных наволочек для матрасов и подушек, следует рассмотреть возможность их приобретения, поскольку они помогут предотвратить появление новых пылевых клещей и уменьшить раздражение для людей с аллергиями и астмой.

Другим потенциальным источником пыли есть ваши шторы. Регулярная химчистка или смена штор на жалюзи может быть разумным решением.

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Также ковры в вашем доме могут содержать значительное количество пыли. Хотя вы не можете избавиться от них полностью, регулярная и тщательная очистка поможет снизить накопление пыли.

Не забывайте и о своих домашних любимцах. Чтобы снизить количество пыли, которую они могут принести в дом, рекомендуется ограничивать их доступ к наиболее загрязненным участкам вашего жилья и регулярно заботиться об их гигиене, например, чаще купая.

Напомним, мы уже писали, как убирать быстро и эффективно.

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