Простые и гениальные советы по уборке, которые должна знать каждая хозяйка

Uaportal подготовил практические советы и подсказки, которые помогут поддерживать чистоту и организованность жилого пространства. Рекомендации сделают рутину уборкой более эффективной и приятной.

Начните с графика уборки

График уборки помогает справиться с домашними делами и гарантирует, что все комнаты будут регулярно убраны. Задания можно разделить на ежедневные, еженедельные и ежемесячные.

К примеру, пылесосить можно назначить на понедельник, вытирать пыль на вторник и так далее. Следуя расписанию, можно эффективно справляться с домашними делами, не чувствуя при этом переутомления.

Читайте также: Блогерша рассказала о 6 лайфхаках по уборке, которые не работают, а делают только хуже

Используйте натуральные моющие средства

Природные альтернативы, такие как уксус, пищевая сода и лимонный сок, являются не только эффективными, но и экологически чистыми. К примеру, смесь уксуса и воды можно использовать для мытья окон и зеркал, а пищевую соду можно посыпать коврами перед тем, как пылесосить, чтобы устранить неприятные запахи.

Регулярно убирайте

Загроможденность может привести к ощущению беспорядка и неорганизованности в доме. Желательно избавиться от вещей, которые больше не нужны или не используются. Старую мебель можно пожертвовать или продать, а сломанную или не подлежащую восстановлению следует выбросить.

Читайте также: Почему нельзя мыть окна после заката: приметы, которые сохранят благосостояние

Используйте тряпки из микрофибры

Салфетки из микрофибры представляют собой высокоэффективный инструмент для уборки. Они эффективно впитывают пыль и грязь, их можно использовать как для влажной, так и для сухой уборки. Кроме того, эти салфетки пригодны для многоразового использования и являются более экологичными по сравнению с одноразовыми тряпками.

Убирайте на ходу

Вместо того чтобы позволять посуде накапливаться в раковине, или разлитой жидкости высыхать на поверхностях, желательно немедленно их убирать. Вытирая поверхности после использования, кладя вещи на отведенные для них места и быстро наводя порядок в конце каждого дня, можно предотвратить накопление беспорядка.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!