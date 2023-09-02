Блогерша рассказала о 6 лайфхаках по уборке, которые не работают, а делают только хуже

Каждый день в Интернете появляются новые методы и техники для облегчения уборки на дому. Однако выбор, какие именно из них попробовать, а какие избегать лучше, может быть важной задачей.

Профессионалка по уборке Лаура Маунтфорд, имеющая более полумиллиона подписчиков в Instagram, поделилась некоторыми популярными лайфхаками, которые, по ее мнению, могут нанести больше вреда, чем пользы.

Читайте также: Почему нельзя мыть окна после заката: приметы, которые сохранят благосостояние

Во-первых, Лаура не рекомендует использовать таблетку для посудомоечной машины для чистки дивана. Она объясняет, что таблетка для посудомоечной машины предназначена для удаления жира из посуды, поэтому ее использование для чистки дивана может повредить ткань и оставить пятна.

Видео дня

Второй лайфхак, который Лаура не рекомендует – это чистка ковров с использованием стирального порошка или дезинфицирующих средств. Она отмечает, что активные вещества в таких средствах должны быть тщательно смыты после чистки, а использование их на коврах может повредить волокна и привести к потере цвета.

Также следует избегать чистки унитаза кока-колой, поскольку кислота в напитке может удалить грязь, но не уничтожит микробов и не оставит свежий запах. Кроме того, кока-кола может оставлять липкий осадок, способствующий росту бактерий.

Лаура также предупреждает от смешивания разноцветных чистящих средств унитаза, поскольку это может выделять вредные газы из-за содержания отбеливателей во многих таких средствах.

Что касается лимонов, они являются отличным природным очистителем, но одного лимона может быть недостаточно для чистки посуды в посудомоечной машине.

Последний лайфхак, который Лаура комментирует – использование сушильных салфеток для удаления пригоревшей пищи из кастрюль и сковородок. Хотя такие сушильные салфетки имеют отличный запах и могут быть использованы для большого количества задач дома, они не предназначены для удаления жира и грязи на кухонных посудах.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!