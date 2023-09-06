Прості та геніальні поради щодо прибирання, які має знати кожна господиня

Uaportal підготував практичні поради та підказки, які допоможуть підтримувати чистоту та організованість житлового простору. Рекомендації зроблять рутину прибиранням більш ефективним і приємним.

Почніть з графіка прибирання

Графік прибирання допомагає впоратися з домашніми справами та гарантує, що всі кімнати будуть регулярно прибрані. Завдання можна розділити на щоденні, щотижневі та щомісячні.

Наприклад, пилососити можна призначити на понеділок, витирати пил на вівторок і таке інше. Наслідуючи розклад, можна ефективно справлятися з домашніми справами, не відчуваючи при цьому перевтоми.

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Використовуйте натуральні миючі засоби

Природні альтернативи, такі як оцет, харчова сода та лимонний сік, є не лише ефективними, а й екологічно чистими. Наприклад, суміш оцту та води можна використовувати для миття вікон та дзеркал, а харчову соду можна посипати на килими перед тим, як пилососити, щоб усунути неприємні запахи.

Регулярно прибирайте

Захаращеність може призвести до відчуття безладдя та неорганізованості у будинку. Бажано позбавитися речей, які більше не потрібні або не використовуються. Старі меблі можна пожертвувати або продати, а зламані або такі, що не підлягають відновленню, слід викинути.

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Використовуйте ганчірки з мікрофібри

Серветки з мікрофібри є високоефективним інструментом для прибирання. Вони ефективно вбирають пил і бруд, їх можна використовувати як для вологого, так і для сухого збирання. Крім того, ці ганчірки придатні для багаторазового використання і є більш екологічними порівняно з одноразовими ганчірками.

Забирайте на ходу

Замість того, щоб дозволяти посуду накопичуватися в раковині, або розлитій рідині висихати на поверхнях, бажано негайно їх прибирати. Витираючи поверхні після використання, кладучи речі на відведені їм місця і швидко наводячи порядок наприкінці кожного дня, можна запобігти накопиченню безладу.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як вимити вікна за допомогою йодного розчину. Зокрема, його можна приготувати вдома за кілька хвилин. Тоді як витрати на це мінімальні, проте результат точно вас вразить.

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