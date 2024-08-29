Експерти розповіли, в який день тижня вигідніше купувати долар: основні правила

В Україні доцільніше купувати долари в ранковий час та наприкінці тижня, оскільки в цей період валюта може бути трохи дешевшою, за умови відсутності інших коливань. Це пов'язано з тим, що перед вихідними українці частіше продають долари, що може призвести до незначного зниження курсу.

Видання OBOZ.UA дало наступні рекомендації перед придбанням доларів:

Визначте тенденцію . Не поспішайте купувати чи продавати валюту одразу. Важливо зрозуміти, який тренд на ринку. Якщо долар зростає в ціні, а вам необхідно придбати гривні, краще зробити це якомога пізніше, і навпаки.

. Не поспішайте купувати чи продавати валюту одразу. Важливо зрозуміти, який тренд на ринку. Якщо долар зростає в ціні, а вам необхідно придбати гривні, краще зробити це якомога пізніше, і навпаки. Виберіть обмінник . Оцініть пропозиції на ринку, порівняйте курси. Якщо ви продаєте значну суму валюти, можна спробувати домовитись про вигідніші умови.

. Оцініть пропозиції на ринку, порівняйте курси. Якщо ви продаєте значну суму валюти, можна спробувати домовитись про вигідніші умови. Зважайте на час. Найкраще купувати долари вранці, наприкінці тижня або на вихідних, а продавати – посеред тижня.

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Необхідно також звертати увагу на стан банкнот. Фінансові установи та обмінні пункти мають право відмовитися від прийому банкнот з серйозними ушкодженнями. Додатково, в окремих випадках курс долара може визначатися індивідуально. Якщо ви плануєте продати значну суму (тисячі доларів), деякі компанії можуть запропонувати кращі умови.

Найзначніші коливання спостерігаються на початку дня, коли банки та обмінники починають свою роботу і визначають свої курси, а також під час інтенсивної торгівлі на міжбанківському ринку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про долари, які не хочуть приймати в банках та обмінниках.

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