Эксперты рассказали, в какой день недели выгоднее покупать доллар: основные правила

В Украине целесообразнее покупать доллары в утреннее время и в конце недели, поскольку в этот период валюта может быть немного дешевле, при условии отсутствия других колебаний. Это связано с тем, что перед выходными украинцы чаще продают доллары, что может привести к незначительному снижению курса.

Издание OBOZ.UA дало следующие рекомендации перед покупкой долларов:

Определите тенденцию . Не спешите покупать или продавать валюту сразу. Важно понять, какой тренд на рынке. Если доллар растет в цене, а вам необходимо приобрести гривны, лучше сделать это как можно позже, и наоборот.

. Не спешите покупать или продавать валюту сразу. Важно понять, какой тренд на рынке. Если доллар растет в цене, а вам необходимо приобрести гривны, лучше сделать это как можно позже, и наоборот. Выберите обменник . Оцените предложения на рынке, сравните курсы. Если вы продаете значительную сумму валюты, можно попробовать договориться о более выгодных условиях.

. Оцените предложения на рынке, сравните курсы. Если вы продаете значительную сумму валюты, можно попробовать договориться о более выгодных условиях. Учитывайте время. Лучше всего покупать доллары утром, в конце недели или на выходных, а продавать – посреди недели.

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Необходимо также обращать внимание на состояние банкнот. Финансовые учреждения и обменные пункты имеют право отказаться от приема банкнот с серьезными повреждениями. Дополнительно, в отдельных случаях курс доллара может определяться индивидуально. Если вы планируете продать значительную сумму (тысячи долларов), некоторые компании могут предложить лучшие условия.

Самые значительные колебания наблюдаются в начале дня, когда банки и обменники начинают свою работу и определяют свои курсы, а также во время интенсивной торговли на межбанковском рынке.

Напомним, ранее мы рассказывали о долларах, которые не хотят принимать в банках и обменниках.

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