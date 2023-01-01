Експерти спрогнозували, що буде з доларом у січні

На початку 2023 року особливих валютних курсових коливань в Україні експерти не прогнозують. Вартість американської валюти може становити 40-42 гривні.

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин вважає, що стабільність курсу валют триматиметься навіть протягом всього першого півріччя. Про це він сказав у коментарі "Фактам".

"Поточна ситуація говорить, що не тільки на січень, але і на перше півріччя ми можемо мати досить стабільну ситуацію з коливаннями курсу. Тому я не очікую будь-яких сильних коливань на готівковому і безготівковому ринках", – зазначив він.

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Про стабільність на валютному ринку заявляють й інші експерти. Проте вони припускають, що долар все ж може трохи здорожчати. Так, директор департаменту казначейства одного з українських банків Герман Марченко у коментарі 24 каналу допустив коливання курсу впродовж січня-лютого. За його словами, вони можуть становити 3%.

Марченко зауважив: "Максимальні можливі коливання не перетнуть межу 0,5 гривні за долар". Він вважає, що курс долара не перевищить 42 гривні.

Раніше експерт Олег Пендзин висловив упевненість, що нового 2023 року не буде підстав для стрімкого здорожчання валюти.

Нагадаємо, в уряді прогнозують, що у 2023 році курс долара досягне 50 гривень. Зокрема, очікується, що на початку наступного року курс долара становитиме 42 гривні, а вже до кінця року зросте до 50 грн/дол.

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