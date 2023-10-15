Ще дві магнітні бурі треба пережити у жовтні: стали відомі небезпечні дати

У жовтні 2023 року очікується ще дві магнітні бурі, які можуть призвести до погіршення самопочуття у деяких людей. Насамперед геомагнітні збурення впливають не метеочутливих людей.

Дати магнітних бур у жовтні 2023 року:

23-26 жовтня – слабка магнітна буря

29-30 жовтня – магнітна буря середньої потужності.

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Перша буря очікується 23-26 жовтня. Вона буде слабкою, з індексом геомагнітної активності до 4 балів. Друга буря очікується з 29 по 30 жовтня. Це збурення буде з індексом геомагнітної активності до 5 балів.

Під час магнітних бур у людей можуть виникнути такі симптоми, як:

Головний біль

Безсоння

Безпричинна втома

Порушення серцевого ритму

Підвищена тривожність

Депресія

Щоб уникнути неприємних наслідків магнітних бур, рекомендується:

Дотримуватися здорового способу життя: добре харчуватися, достатньо спати та займатися спортом менш інтенсивно ніж зазвичай. Варто обмежити вживання кофеїну та алкоголю.

Якщо ви відчуваєте себе погано, зверніться до лікаря.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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