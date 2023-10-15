Еще две магнитные бури нужно пережить в октябре: стали известны опасные даты

В октябре 2023 г. ожидается еще две магнитные бури, которые могут привести к ухудшению самочувствия у некоторых людей. Прежде геомагнитные возмущения влияют не метеочувствительных людей.

Даты магнитных бурь в октябре 2023 года:

23-26 октября – слабая магнитная буря

29-30 октября – магнитная буря средней мощности.

Читайте также: Землю накрыла магнитная буря: как спастись от воздействия

Первая буря ожидается 23-26 октября. Она будет слабой, с индексом геомагнитной активности до 4 баллов. Вторая буря ожидается с 29 по 30 октября. Это возмущение будет с индексом геомагнитной активности до 5 баллов.

Во время магнитных бурь у людей могут возникнуть такие симптомы, как:

Головная боль

Бессонница

Беспричинная усталость

Нарушение сердечного ритма

Повышенная тревожность

Депрессия

Чтобы избежать неприятных последствий магнитных бурь, рекомендуется:

Соблюдать здоровый образ жизни: хорошо питаться, достаточно спать и заниматься спортом менее интенсивно, чем обычно. Следует ограничить употребление кофеина и алкоголя.

Если вы чувствуете себя плохо, обратитесь к врачу.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!