Ще одна категорія українців може розраховувати на отримання субсидії на оплату комуналки в Україні

Ще одна категорія громадян може претендувати на пільги на оплату комуналки. Зокрема йдеться про тих, хто має понаднормову площу житла.

Як повідомила пресслужба Пенсійного фонду України, одержати житлову субсидію в Україні можуть не всі. Попри те, що ця пільга – хороша допомога для тих, хто має невеликі пенсії та зарплати.

Так, згідно із законодавством визначаються категорії громадян, яким житлова субсидія може призначатися на понаднормову площу житла. До них належать непрацездатні непрацюючі особи, які проживають самі.

Зокрема:

пенсіонери, які отримують пенсію за віком, у зв’язку з втратою годувальника або за інвалідністю, а також пенсіонери, що досягли пенсії і отримують пенсію за вислугою років;

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громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особи, яка не має права на пенсію, та особи з інвалідністю;

люди, які отримують державну соціальну допомогу особи з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсійну виплату;

особи, які не досягли повноліття.

Для того, щоб отримати субсидію на понаднормову площу житла, потрібно підтвердити належність до однієї з певних пільгових категорій.

"Підстава: постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що деякі категорії українців можуть залишитися без державної допомоги – субсидій. Зокрема йдеться про внутрішньо переміщених осіб (ВПО). За місцем проживання переселенців проводитимуть відповідні періодичні перевірки.

Пільги на оплату комуналки відтепер виплачуватимуться тільки у грошовій формі, а тим, хто отримував у безготівковій формі, виплати перерахують через відділення Укрпошти або банку.

Раніше у ПФУ назвали ще один спосіб отримати субсидію. Зокрема, під час дії воєнного стану українці можуть розраховувати на державну допомогу в разі призупинення трудового договору.

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