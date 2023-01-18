Еще одна категория украинцев может рассчитывать на получение субсидии на оплату коммуналки в Украине

Еще одна категория граждан может претендовать на льготы по оплате коммуналки. В частности, речь идет о тех, кто имеет сверхурочную площадь жилья.

Как сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины, получить жилищную субсидию в Украине могут не все. Несмотря на то, что эта льгота – хорошая помощь для тех, кто имеет небольшие пенсии и зарплаты.

Так, согласно законодательству определяются категории граждан, которым жилищная субсидия может назначаться на сверхурочную площадь жилья. К ним относятся нетрудоспособные неработающие проживающие сами лица.

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В частности:

пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, в связи с потерей кормильца или по инвалидности, а также пенсионеры, достигшие пенсии и получающие пенсию по выслуге лет;

граждане, получающие государственную социальную помощь лица, не имеющего права на пенсию, и лица с инвалидностью;

люди, получающие государственную социальную помощь лица с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

граждане, получающие временную государственную социальную помощь неработающим, достигшим общего пенсионного возраста, но не получивших права на пенсионную выплату;

лица, не достигшие совершеннолетия.

Для того чтобы получить субсидию на сверхурочную площадь жилья, нужно подтвердить принадлежность к одной из определенных льготных категорий.

"Основание: постановление Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 №848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива", – говорится в сообщении.

Напомним, что некоторые категории украинцев могут остаться без государственной помощи – субсидии. В частности, речь идет о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ). По месту жительства переселенцев будут проводить соответствующие периодические проверки.

Льготы на оплату коммуналки теперь будут выплачиваться только в денежной форме, а получавшим в безналичной форме выплаты перечислят через отделения Укрпочты или банка.

Ранее в ПФУ назвали еще один способ получить субсидию. В частности, во время действия военного положения украинцы могут рассчитывать на государственную помощь при приостановлении трудового договора.

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