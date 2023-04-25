Якщо смартфон почав гальмувати: як звільнити місце на гаджеті

Коли ваш смартфон починає повільно працювати, це може бути наслідком заповнення внутрішньої пам'яті. Деякі програми можуть стати менш ефективними, а деякі навіть можуть перестати працювати належним чином. Один з головних джерел засмічення файлової системи – це месенджери.

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Месенджери зазвичай зберігають всі медіафайли, які ви ділитеся у своїх чатах, а також усі ваші текстові або голосові повідомлення. Це займає значну кількість місця на вашому смартфоні, що зменшує ефективність пристрою.

Щоб запобігти заповненню пам'яті, можна заборонити месенджерам автоматичне збереження фотографій та відео на ваш смартфон. Це можна зробити, змінивши налаштування програми.

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Перейдіть до розділу "Налаштування" в месенджері та знайдіть вкладку "Використання даних та сховища". Потім вимкніть "Автоматичне завантаження". Це не тільки зменшить навантаження на пам'ять вашого смартфона, але й заощадить мобільний трафік.

Не забудьте також очистити кеш, щоб звільнити додаткове місце на пристрої. Це можна зробити через налаштування самого месенджера або через налаштування вашого смартфона. Якщо ви хочете, щоб ваш смартфон залишався ефективним, необхідно вчасно звільняти місце в пам'яті та підтримувати правильні налаштування додатків.

Якщо на гаджеті з'явились подряпини та затертості, то відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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