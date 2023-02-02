Як відполірувати екран смартфона або планшета, не пошкодивши його: прості поради

Щоб ваші мобільні пристрої довше зберігали пристойний вигляд, потрібно регулярно протирати екран смартфонів, планшетів, ноутбуків та інших гаджетів. Забруднення знижують яскравість дисплея, і до того ж стають середовищем для розмноження бактерій.

Однак не варто надто часто чистити пристрої, особливо, якщо їхні екрани захищені плівкою чи захисним склом. Це слід робити тільки тоді, коли вони сильно забруднюються.

Читайте також: Чому не можна залишати смартфон біля комп’ютера та яка від цього може бути шкода для обох пристроїв

Протерти телефон або інший пристрій так, щоб не зашкодити екрану – легко, якщо дотримуватися певних правил:

Заблокуйте пристрій та вимкніть екран, щоб випадково не натиснути на щось. До того ж плями та інші забруднення буде добре видно на темній поверхні;

Відео дня

Перед тим як полірувати екран телефона будь-яким засобом, слід позбутись пилу та ворсинок, адже вони можуть стати причиною появи подряпин;

Рідкі засоби для чищення слід наносити на серветку, а не на екран гаджета.

Чим протирати екран мобільного пристрою

Важливо підібрати правильний засіб, а також тип тканини, якою ви будете чистити екран. Найкраще для різних типів забруднень підходять:

Поліроль для скла;

Серветки для очищення рідкокристалічних моніторів зі спеціальними засобами;

Дистильована вода.

Тканину можна вибрати будь-яку, але краще уникати надто "ворсистих" типів, адже вони можуть залишати розводи. Також можна придбати спеціальні серветки для техніки, які зазвичай виготовляють із мікрофібри чи бавовни.

Читайте також: Що робити, якщо смартфон сильно нагрівається: причини та розв'язання проблеми

Як правильно протирати екран гаджетів

Нанесіть засіб для чищення на серветку чи іншу тканину, пам'ятайте, що такі речовини не можна наносити безпосередньо на екран, щоб спрей не потрапив в отвори пристроїв, зокрема, в мікрофон, динамік, камеру.

Плавними рухами протирайте дисплей. Краще за все рухатися в одному напрямку – зверху донизу, щоб уникнути розводів. Щоб очистити важкодоступні місця, використайте ватяну паличку.

Такі спеціальні засоби підходять для будь-якої техніки. Наступні поради підійдуть не для всіх типів екранів. Якщо ви не впевнені, з якого матеріалу зроблений екран вашого смартфона, спочатку слід знайти інформацію на сайті виробника, щоб не пошкодити девайс.

Скляні екрани можна без проблем чистити будь-яким засобом на основі спирту, наприклад, етиловим спиртом. До того ж це забезпечить дезінфекцію екрана. Нанесіть невелику кількість спирту на ватяний диск і протріть екран.

Для цього також підійде розчин білого оцту. Для його приготування візьміть дистильовану воду й білий оцет у співвідношенні 1:1.

Однак якщо ви не впевнені, з якого матеріалу зроблений екран вашого смартфона, краще не поспішати. Спочатку знайдіть інформацію на сайті виробника, щоб не пошкодити девайс.

Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон значно швидше та як врятувати кабель смартфона від поломки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!