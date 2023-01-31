Як врятувати кабель iPhone від поломки: 3 ефективні лайфхаки

Оригінальні кабелі для зарядки смартфонів iPhone коштують досить дорого, ціна на офіційному сайті Apple – 30$. До того ж кабелі від айфонів ламаються дуже часто. На щастя є способи продовжити життя Lightning-кабелю за допомогою підручних засобів.

Захистити зарядний кабель iPhone від поломки можна за допомогою трьох лайфхаків. Завдяки цим порадам, кабель проживе ще не один рік. Перший спосіб найпростіший, а третій вимагає більше часу, але є найнадійнішим.

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Як врятувати пошкоджений дріт та уникнути поломок

Витягніть пружинку з кулькової ручки. Підчепіть кінчиком ножа крайній завиток пружинки та закріпіть його за дріт. Крутіть пружинку в руках, аби вона накручувалася на кабель. Таким чином ви зможете легко захистити кабель від перегину і скручування в цьому місці. Використайте термоусадкові трубки. Придбати їх можна знайти в господарських магазинах, коштують приблизно по 50 гривень за набір. Виберіть потрібну за розміром трубку та натягніть її на кабель. Після цього трубку треба прогріти запальничкою, феном або праскою. Від потоку гарячого повітря матеріал стиснеться і "охопить" кабель. Обтягніть вже пошкоджений кабель вощеним шнуром у краю з'єднання зі штекером декількома шарами. Таким чином ви отримаєте до двох сантиметрів досить щільної красивої шнурівки, з якою аксесуар повинен прослужити дуже довго і буде добре виглядати.

Раніше ми писали про те, як легко очистити головний екран iPhone від зайвих ярликів та програм та один маловідомий лайфхак, який допоможе прискорити роботу iPhone чи iPad.

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