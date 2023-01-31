Как спасти кабель iPhone от поломки: 3 эффективных лайфхака

Оригинальные кабели для зарядки смартфонов iPhone стоят достаточно дорого, цена на официальном сайте Apple – 30$. К тому же, кабели от айфонов ломаются очень часто. К счастью, есть способы продлить жизнь Lightning-кабелю с помощью подручных средств.

Защитить зарядный кабель iPhone от поломки можно с помощью трех лайфхаков. Благодаря этим советам кабель проживет еще не один год. Первый способ самый простой, а третий требует больше времени, но является самым надежным.

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Как спасти поврежденную проволоку и избежать поломок

Выньте пружинку из шариковой ручки. Подцепите кончиком ножа крайний завиток пружинки и закрепите его за проволоку. Вращайте пружинку в руках, чтобы она накручивалась на кабель. Таким образом, вы сможете легко защитить кабель от перегиба и скручивания в этом месте. Используйте термоусадочные трубки. Купить их можно найти в хозяйственных магазинах, стоят примерно по 50 гривен за набор. Выберите подходящую по размеру трубку и натяните ее на кабель. После этого трубку нужно прогреть зажигалкой, феном или утюгом. От потока горячего воздуха материал сожмется и охватит кабель. Обтяните уже поврежденный кабель вощенным шнуром у края соединения со штекером несколькими слоями. Таким образом, вы получите до двух сантиметров довольно плотной красивой шнуровки, с которой аксессуар должен прослужить очень долго и будет хорошо смотреться.

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