Как быстро очистить главный экран iPhone от лишних ярлыков и приложений: лайфхак

Иногда домашний экран айфона превращается в свалку разных значков. Поэтому рано или поздно приходит время навести порядок и рассортировать все непонятные ярлыки и установленные приложения.

Обычно, чтобы переместить один элемент, следует удерживать палец на нем в течение секунды, а затем перетащить пальцем на новое место. Но хоть он и понятен, этот способ очень длинный и скучный, если нужно переместить десятки иконок.

Но в компании Apple создали функцию для iOS, о которой мало кто знает. Она позволяет легко и быстро перемещать за один раз любое количество ярлыков как на iPhone, так и на iPad.

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Чтобы упорядочить несколько приложений одновременно, зажмите иконку любой программы, которую нужно перенести, или нажмите и удерживайте палец на главном экране.

Когда над значками появятся минусы, зажмите одним пальцем одну из программ и, не отпуская этот ярлык, коснитесь других ярлыков, которые вы хотите переместить. Система автоматически сплачивает их и укажет количество выбранных ярлыков.

После чего их можно забросить в существующую папку или перенести на новый экран.

Чтобы не засорять главный экран постоянно, в настройках можно выбрать параметр, чтобы новые приложения устанавливались сразу в библиотеку, а не на главный экран.

Для этого перейдите в Настройки – Начальный экран и поставьте галочку на Только библиотека программ.

Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее.

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