Лишь одна маленькая хитрость, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее

Для того, чтобы телефон заряжался гораздо быстрее, нужно включить всего одну функцию.

В условиях регулярных отключений электроэнергии, украинцы переживают о том, чтобы телефон был заряжен. Поэтому актуальны не только технологии быстрой зарядки и советы по сохранению заряда батареи, но и некоторые лайфхаки, которые помогут значительно ускорить процесс зарядки вашего гаджета.

Специалисты рассказали о способе, который поможет за минимальное время зарядить аккумулятор смартфона. Однако, следует помнить, что не следует пользоваться гаджетом во время зарядки, так как это увеличит время зарядки и отрицательно повлияет на работу устройства.

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Для быстрого зарядки смартфона перед тем, как поставить телефон на зарядку, включите функцию "Полет". Режим "полета" отключит многие функции, которые используют много заряда, и это поможет вам зарядить аккумулятор необходимой энергией почти вдвое быстрее обычного режима.

С помощью режима "Полет" можно экономить электроэнергию. Поэтому если ваш гаджет садится, а зарядить его пока нет возможности, включите эту функцию, если вам не нужно пользоваться сетью, это сэкономит заряд аккумулятора.

Ранее мы писали о том, как значительно ускорить работу ПК и ноутбуков на Windows 10 и 11, выключив всего одну функцию.

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