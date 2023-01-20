Як швидко очистити головний екран iPhone від зайвих ярликів та програм: лайфхак

Іноді домашній екран айфона перетворюється на звалище різних піктограм. Тому рано чи пізно приходить час навести лад та розсортувати всі незрозумілі ярлики та встановлені застосунки.

Зазвичай, щоб перемістити один елемент, треба утримувати палець на ньому впродовж секунди, а потім перетягнути пальцем на нове місце. Але хоч він і зрозумілий, цей спосіб дуже довгий та нудний, якщо потрібно перемістити десятки іконок.

Та в компанії Apple створили функцію для iOS, про яку мало хто знає. Вона дозволяє просто та швидко переміщати за один раз будь-яку кількість ярликів як на iPhone, так і на iPad.

Відео дня

Щоб впорядкувати кілька застосунків одночасно, затисніть іконку будь-якої програми, яку треба перенести, або ж натисніть та утримайте палець на головному екрані.

Коли над піктограмами з'являться мінуси, затисніть одним пальцем одну з програм та, не відпускаючи цього ярлика, торкніться інших ярликів, які ви хочете перемістити. Система автоматично згуртує їх та вкаже кількість вибраних ярликів.

Після чого їх можна закинути в наявну теку, або перенести на новий екран.

Щоб не засмічувати головний екран постійно, в налаштуваннях можна вибрати параметр, щоб нові програми встановлювалися одразу в бібліотеку, а не на головний екран.

Для цього перейдіть у Параметри – Початковий екран та поставте галочку на Лише бібліотека програм.

Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон набагато швидше.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!