Естонія хоче переправити частину українських біженців до Фінляндії: що відомо

Українських біженців, які прибувають до Естонії, можуть переселити до Фінляндії. Відповідні переговори знову ведуться між урядами двох країн.

Як повідомляє видання ERR, з настанням зими та російськими атаками потік не збільшився, але кількість українських біженців перевищила можливості Естонії. Якщо переговори будуть вдалими, Фінляндія могла б приймати 50-100 українців, які прибувають з Естонії, в тиждень.

За даними видання, минулого року захист до Естонії прибуло майже 120 000 біженців, отримали тимчасовий захист понад 60 000 українських військових біженців. За тимчасовим захистом у Фінляндії звернулося менше ніж 50 000 українців.

Відео дня

При цьому населення Фінляндії майже вп'ятеро перевищує населення Естонії.

Канцлер МВС Тармо Мійлітс повідомив, що відбулися попередні переговори між урядами, під час яких вони обговорили, як Фінляндія може допомогти Естонії у разі майбутньої хвилі біженців, але деталі ще узгоджуються.

З цією метою Естонія та Фінляндія планують організувати автобусний та водний транспорт і для українців.

Водночас влада Естонії й надалі планує допомагати українським біженцям.

"Важливо те, що нам необхідно забезпечити початковий прийом у будь-якій кількості. Коли прибувають військові біженці, нам необхідно забезпечити первісне розміщення, первісну продовольчу допомогу, соціальну допомогу, психосоціальне консультування. Це заходи, які мають бути виконані на хорошому рівні. Далі важливо, щоб ті, хто вирішить залишитись тут, у співпраці знайшли найкращі умови проживання", - додав він.

Раніше стало відомо, що деякі країни змінили правила перебування українців. Змінюються умови проживання та розмір грошових виплат.

Тим українцям, які виїхали з окупованої території без закордонного паспорта, пояснили, як за законом можна повернутися в Україну. Для цього потрібно оформити тимчасове посвідчення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !