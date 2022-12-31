Стало відомо, які країни та на яких умовах прийматимуть біженців з України у 2023 році

Країни Євросоюзу готуються приймати українських біженців у 2023 році, оскільки війна триває. Втім, деякі країни змінили правила перебування для українців.

Більшість європейських держав готуються до можливих хвиль біженців з України. У 2023 році наші співгромадяни зможуть вільно заїхати до країн ЄС, пишуть Факти ICTV.

Польща

У 2023 році Польща змінює умови перебування. Зокрема, країна планує внести правки до Спецзакону про допомогу громадянам України.

З 1 лютого 2023 року біженці повинні будуть покривати 50% витрат на проживання, але не більше 40 злотих на особу на день.

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З1 травня 2023 року українці, які перебуватимуть у Польщі уже 180 днів, матимуть покривати 75% витрат, але не більше 60 злотих на особу на день.

Під цю вимогу не потрапляють:

діти;

пенсіонери;

вагітні жінки;

особи з інвалідністю;

біженці з дітьми віком до 1 року;

опікуни трьох та більше дітей;

особи та сім'є, що перебувають у скрутному становищі.

Окрім цього українці повинні будуть подати заявку на отримання номера PESEL.

Німеччина

У 2023 році українці зможуть перебувати до 90 днів без посвідки на проживання. Для того, щоб залишитися в Німеччині, необхідно податись на дозвіл на проживання для тимчасового захисту (протягом 90 днів після першого в’їзду до Німеччини). Для цього необхідно звернутися до імміграційної служби за місцем проживання або тимчасового перебування.

Велика Британія

Український біженець може скористатися програмою Будинки для України, в рамках якої потрібно знайти громадянина Британії, що погодиться надати житло переселенцям. Така угода укладалася мінімум на пів року.

Словаччина

Для того, аби залишитись у країні як біженець, слід оформити статус Тимчасового захисту.

Тимчасовий притулок надається до 4 березня 2023 року, він автоматично продовжується на шість місяців, але не довше ніж на один рік.

Чехія

Влада офіційно продовжила програму допомоги українським біженцям до березня 2024 року.

Після прибуття до Чехії біженці зможуть проживати у тимчасових притулках терміном до 30 діб (у спортзалах) та 150 діб у готелях. Подальші терміни проживання мають бути оплачені самими біженцями.

Італія та Франція

Уряди цих країн не повідомляли про те, що з 2023 року планують припиняти прийом біженців.

Станом на жовтень-грудень 2022 року в Італії діють три режими прийому біженців:

у центрах CAS та SAI Міністерства внутрішніх справ та місцевих органів влади;

з агенції Diffused Hospitality, яка керується організаціями та асоціаціями третього сектора;

проживання біженців у родичів та друзів.

Франція також продовжує приймати українських біженців. Вимушені переселенці отримують там грошову допомогу від французького уряду.

Виплати отримують лише ті українці, які мають дозвіл на проживання у статусі бенефіціар тимчасового захисту.

Нагадаємо, в Україні розширили права виїзду за кордон осіб з обмеженими можливостями.

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