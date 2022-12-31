Стало известно, какие страны и на каких условиях будут принимать беженцев из Украины в 2023 году

Страны Евросоюза готовятся принимать украинских беженцев в 2023 году, потому что война продолжается. Однако некоторые страны изменили правила пребывания для украинцев.

Большинство европейских государств готовятся к возможным волнам беженцев из Украины. В 2023 году наши сограждане смогут свободно заехать в страны ЕС, пишут Факты ICTV.

Польша

В 2023 году Польша изменяет условия пребывания. В частности, страна планирует внести правки в Спецзакон о помощи гражданам Украины.

С 1 февраля 2023 г. беженцы должны будут покрывать 50% расходов на проживание, но не более 40 злотых на человека в день.

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С 1 мая 2023 года украинцы, которые будут находиться в Польше уже 180 дней, будут покрывать 75% расходов, но не более 60 злотых на человека в день.

Под это требование не подпадают:

дети;

пенсионеры;

беременные женщины;

лица с инвалидностью;

беженцы с детьми младше 1 года;

опекуны троих и более детей;

лица и семьи, находящиеся в затруднительном положении.

Кроме этого, украинцы должны будут подать заявку на получение номера PESEL.

Германия

В 2023 году украинцы смогут находиться до 90 дней без вида на жительство. Чтобы остаться в Германии, необходимо подать на разрешение на проживание для временной защиты (в течение 90 дней после первого въезда в Германию). Для этого необходимо обратиться в иммиграционную службу по месту жительства или временного пребывания.

Великобритания

Украинский беженец может воспользоваться программой Дома для Украины, в рамках которой нужно найти гражданина Британии, который согласится предоставить жилье переселенцам. Такое соглашение заключалось минимум на полгода.

Словакия

Чтобы остаться в стране как беженец, следует оформить статус Временной защиты.

Временное убежище предоставляется до 4 марта 2023 года, он автоматически продлевается на шесть месяцев, но не дольше одного года.

Чехия

Власти официально продлили программу помощи украинским беженцам до марта 2024 года.

По прибытии в Чехию беженцы смогут проживать во временных приютах сроком до 30 суток (в спортзалах) и 150 суток в отелях. Последующие сроки проживания должны быть оплачены самими беженцами.

Италия и Франция

Правительства этих стран не сообщали о том, что с 2023 планируют прекращать прием беженцев.

По состоянию на октябрь-декабрь 2022 года в Италии действуют три режима приема беженцев:

в центрах CAS и SAI Министерства внутренних дел и местных органов власти;

из агентства Diffused Hospitality, управляемого организациями и ассоциациями третьего сектора;

проживание беженцев у родственников и друзей.

Франция также продолжает принимать украинских беженцев. Вынужденные переселенцы получают там денежную помощь от французского правительства.

Выплаты получают только украинцы, имеющие вид на жительство в статусе бенефициар временной защиты.

Напомним, в Украине расширили права выезда за границу лиц с ограниченными возможностями.

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