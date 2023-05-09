Ці речі не можна показувати для сторонніх очей вдома, бо накличете небезпеку

Деякі речі не можна виставляти для стороннього ока у своєму житлі. Оскільки ви, навіть цього не підозрюючи, можете накликати небезпеку на себе та своїх рідних.

Гості, які з'являються у вашому домі, можуть мати лихе око. А речі мають здатність вбирати погану енергетику та впливати на життя сім'ї. Пропонуємо детальних список речей, які краще не показувати іншим.

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1. Прикраси. Свої коштовності треба ховати від стороннього ока, оскільки гості можуть так сильно вам позаздрити, що коштовності поглинуть ці негативні емоції та думки.

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2. Документи, гроші та банківські картки. Дуже небезпечно викладати такі речі на видні місці, оскільки це може спричинити крадіжку. Крім цього, інші люди можуть сильно позаздрити, бажаючи отримати ваше життя. Так вдача може покинути ваш дім.

3. Ліки, аптечки, тонометри тощо. Така атрибутика викликає у гостів жалість та зловтіху. Ці почуття можуть погіршити енергетику будинку та принести неприємності.

4. Старі фотографії. Фото можуть десятиліттями зберігати різну енергетику. Якщо ж нечесна та лиха людина заволодіє цими знімками, то чекайте на біду. Захищеними вважають фото у рамках, як не можна взяти до рук. Альбоми з фото дозволено показувати тільки тим людям, яким ви дійсно довіряєте.

5. Предмети релігії. Такі речі можуть увібрати в себе той негатив, з якими прийшли люди. Тому ваші молитовники та натільні хрестики краще людям не показувати.

6. Талісмани та обереги. Такі предмети містять вашу енергетику та працюють оберегами. Якщо ж лихе око захоче вам нашкодити, то талісмани і обереги втратять силу.

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