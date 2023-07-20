Це суперечить даним, якими володіє наука": Вчені зафіксували дивний сигнал з космосу, що повторюється кожні 22 хвилини

В нашій галактиці було виявлено цікавий об'єкт, який генерує загадкові радіосигнали, і про це повідомляється в недавньому дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature.

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Даний загадковий радіосигнал надходить з віддаленої точки, розташованої приблизно за 15 тисяч світлових років від нашої планети. Дослідники ухвалили припущення, що цей сигнал може бути випромінюваний дотепер невідомим типом зірки.

Цей незвичайний об'єкт отримав назву GPM J1839-10, і його радіосигнали мають цікавий особливий характер. Він випромінює радіохвилі з інтервалом у 22 хвилини, що є надзвичайно повільною частотою порівняно з іншими пульсуючими радіохвилями. Додатково варто зазначити, що дослідники зуміли відслідкувати ці сигнали протягом понад 30 років, проте вони дотепер віддалялись від уваги дослідників.

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Зараз вчені припускають, що джерелом цього таємничого радіосигналу може бути магнетар з дуже повільним обертанням. Однак таке пояснення суперечить даним, якими володіє сучасна наука.

"Якщо ми вважатимемо, що це дійсно магнетар, тоді цей об'єкт не повинен генерувати радіохвилі. Але ми виявили їх присутність. Це не просто невеликий радіосигнал, це радіовипромінювання, яке триває вже принаймні 33 роки. Незалежно від механізму, що стоїть за цим явищем, воно дійсно вражає", – зазначають дослідники.

Цікаве відкриття GPM J1839-10 ще більше поглибило наше розуміння всесвіту та космічних явищ. Запропоноване вченими припущення про походження цих дивних радіосигналів залишається викликом для науки, і дослідники продовжують працювати над вирішенням цієї загадки.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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