Залізне серце Місяця: Вчені довели, що супутник Землі має тверде металеве ядро

Вчені здійснили важливе відкриття, яким було доведено наявність твердого металевого ядра в центрі Місяця, аналогічно до ядра Землі. Дослідження, результати якого були опубліковані в науковому журналі Nature, вказують на присутність твердого внутрішнього ядра діаметром приблизно 500 кілометрів, що становить приблизно 15% від загального діаметра Місяця.

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Інші дослідники з Національного центру наукових досліджень Франції та інших наукових установ країни провели аналіз даних космічних місій і використали метод лазерної локації для вимірювання відстані між Землею та Місяцем. В результаті вони знайшли докази переміщення місячної мантії протягом еволюції Місяця з моменту його утворення. Цей процес, відомий як "перевертання мантії", може пояснити велику кількість заліза на поверхні Місяця.

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Зазначені висновки допоможуть вченим розгадати ще одну загадку – зникнення магнітного поля Місяця, яке колись перевищувало земне поле в 100 разів. Дослідники вважають, що їх результати підтримують сценарій глобального перевороту мантії Місяця, що надає важливі відомості про хронологію місячного бомбардування у перший мільярд років існування Сонячної системи.

Це дослідження має велике значення для подальшого розуміння структури і еволюції Місяця, а також може сприяти розвитку нових теорій про розвиток супутника.

"Наші результати підтримують сценарій глобального перевороту мантії, який дає суттєве уявлення про хронологію місячного бомбардування в перший мільярд років існування Сонячної системи", – кажуть автори дослідження.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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