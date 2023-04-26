Наслідки будуть катастрофічними: чому людству не вдастся стримати глобальне потепління на планеті

Протягом десятків років науковці прикладають максимум зусиль для стримання глобального потепління на рівні до 1,5 °C. Щоб наблизитись до досягнення цієї цілі уряди низки країн підписали Паризьку угоду, в якій зобов'язалися виконати певні кроки для користі екології. Відмова від вугілля – одна з ключових умов для досягнення мети. На даний момент викид в атмосферу CO2 складає 15 мільярдів тонн. В атмосфері вуглекислий газ затримується стоні років, вловлює сонячне тепло та змінює кліматичні умови планети.

Про це пише Science Alert.

Нещодавно вчені з Лундського університету у Швеції провели дослідження щодо стримання глобального потепління та ознайомились із планами 72 країн, які взяли на себе зобов’язання про відмову від вугілля. Та, як показало дослідження час не на боці людства. Як зазначає вчений-еколог Олег Черпа, бажання все більшої кількості країни відмовитись від вугілля позитивне, але цього, на жаль, недостаньо. Якщо ми хочемо наблизитись до мети, відмовлятись від вугілля треба швидше.

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Вчені заспокоюють, що глобального потепління на 2 градуси поки що можливо уникнути. Однак, це буде за найкращими розкладами, якщо Китай та Індія почнуть відмовлятись від вугілля вже за 5 років за умови, що швидкість відмови буде на рівні Британії чи Німеччини.

Нажаль потепління на 2,5-3°C – найбільш реалістичний сценарій для людства, адже більша частина країн, які підписали Паризьку угоду просто не виконують свої зобов’язання. Звіт за 2021 рік показує, що найкращі показники відмови від вугілля лише у Гамбії. Ми всі повинні розуміти, що глобальне потепління призведе до катастрофічних наслідків – штормів, повеней, затоплень та інших катаклізмів.

Нагадаємо, у Бельгії знайшли древнє кладовище та святилище.

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