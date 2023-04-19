У Болівії виявили величезне місце, пов’язане зі стародавнім культом (фото)

У Болівії виявили величезне місце, пов’язане зі стародавнім культом. Структури, утворені концентричними колами та видимі супутником, слідують досить послідовному малюнку.

За винятком одного. Археологи знайшли 135 таких круглих споруд у Карангасі, посушливому регіоні на плато Анд, повідомляє IDAHO STATESMAN.

Зазначається, що споруди мали від двох до дев’яти "концентричних стін" на різних рівнях терас навколо вершини пагорба. Археологи знайшли фрагменти гончарних чаш, глеків і тарілок, які датуються 1250-1600 роками нашої ери.

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Ці круглі споруди використовувалися як релігійні місця та створювали "щільний ритуальний ландшафт". Археологи пов’язують ці пам’ятки зі "стародавніми андськими культами вака", які поклонялися "священним горам" і захисним пагорбам.

З цих релігійних об’єктів дослідники знайшли одну споруду, яка "зовсім відрізняється" від решти: це місце Васкірі. За словами дослідників, "безпрецедентне" масивне місце мало незвичайний дизайн.

Місце мало зовнішнє кільце з 39 з’єднаними корпусами приблизно однакового розміру та центральною внутрішньою площею, заповненою розбитою керамікою понад 400 років тому. Діаметр цієї основної споруди становив близько 460 футів, що становить близько 140 метрів.

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