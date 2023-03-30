Ізраїльські археологи виявили металевий рибальський гачок для акул віком 6000 років (фото)

Ізраїльське управління старожитностей оголосило, що в Ашкелоні було знайдено найдавніший у світі металевий рибальський гачок. Його використовували для вилову акул.

Гачок виготовлений з міді, датований приблизно 6000 років тому, 6,5 сантиметрів (2,6 дюймів) завдовжки та 4 сантиметри завширшки. Про це повідомляє Haaretz.

Нічого схожого на це ніколи не було знайдено. Дослідники називають знахідку "вдачею, чистою удачею".

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Гачок був виявлений не на якомусь передбачуваному стародавньому пірсі чи сам по собі, а в стародавньому житловому районі, що допомогло визначити його датування – усі знахідки були того самого періоду, епохи енеоліту. Гачок позеленів, як буває, коли мідь вивітрюється, але дослідники почистили його.

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"Він був таким великим і красивим, що ми подумали, що він може бути з іншого періоду, але це не так", – вказали дослідники.

Нагадаємо, раніше археологи розкопали гробницю майя поблизу Паленке в Чіапасі. Поховання, побудоване з кам’яних плит у стилі, якого раніше не було виявлено в Паленке.

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