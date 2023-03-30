ukr
русский
Наука

Ізраїльські археологи виявили металевий рибальський гачок для акул віком 6000 років (фото)

Максим Карпенко

Ізраїльські археологи виявили металевий рибальський гачок для акул віком 6000 років (фото)

Ізраїльське управління старожитностей оголосило, що в Ашкелоні було знайдено найдавніший у світі металевий рибальський гачок. Його використовували для вилову акул.

Гачок виготовлений з міді, датований приблизно 6000 років тому, 6,5 сантиметрів (2,6 дюймів) завдовжки та 4 сантиметри завширшки. Про  це повідомляє Haaretz

Нічого схожого на це ніколи не було знайдено. Дослідники називають знахідку "вдачею, чистою удачею".

Читайте також: Китайські археологи виявили скам’янілу "квітку" віком 170 мільйонів років

Гачок був виявлений не на якомусь передбачуваному стародавньому пірсі чи сам по собі, а в стародавньому житловому районі, що допомогло визначити його датування – усі знахідки були того самого періоду, епохи енеоліту. Гачок позеленів, як буває, коли мідь вивітрюється, але дослідники почистили його.

 

"Він був таким великим і красивим, що ми подумали, що він може бути з іншого періоду, але це не так", – вказали дослідники.

 

Нагадаємо, раніше археологи розкопали гробницю майя поблизу Паленке в Чіапасі. Поховання, побудоване з кам’яних плит у стилі, якого раніше не було виявлено в Паленке.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Наука