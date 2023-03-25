У Мексиці розкопали незвичайну кам'яну гробницю майя (фото)

Національний інститут археології та історії Мексики (INAH) розкопав гробницю майя поблизу Паленке в Чіапасі. Поховання, побудоване з кам’яних плит у стилі, якого раніше не було виявлено в Паленке.

Гробниця містить останки принаймні двох осіб. Про це повідомляє The History Blog.

Зазначається, що у камері були скелети двох осіб, похованих у різний час. Основне поховання – цілий, зчленований скелет, похований у положенні лежачи обличчям на північ.

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Інші останки, які, як вважають, належать дорослій жінці, є вторинним похованням. Спочатку її поховали в іншому місці, а потім її кістки перепоховали у вільному просторі поховальної камери.

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Череп, виявлений у суміші кісток вторинного поховання, показує зуби мудрості в середині прорізування, що вказує на те, що померлому було приблизно від 25 до 28 років. Оскільки кістки були переміщені в давнину, археологи не можуть бути впевнені, що череп відповідає решті другого тіла, тому у вторинному похованні насправді можуть бути частини двох людей.

Могильний інвентар у поховальній камері складається з керамічних посудин, які містили жертви їжі та напоїв. У стінній ніші також були зелені кам’яні фігурки.

Останки ще не датовані радіовуглецевим методом, але могильний інвентар відповідає похоронній практиці майя пізнього класичного періоду, 9 століття нашої ери.

Нагадаємо, раніше у районі стародавньої фортеці Масада археологи з Ізраїльського агентства старовини розкопали папірусну платіжну відомість, виписану на ім'я римського солдата.

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