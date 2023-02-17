Стародавній платіжний чек римського солдата знайшли в Ізраїлі

У районі стародавньої фортеці Масада археологи з Ізраїльського агентства старовини розкопали папірусну платіжну відомість, виписану на ім'я римського солдата. Цей артефакт датується 72 р. до н.е.

У цьому чекові прописані та відрахування за додаткове спорядження, яким користувався легіонер. Із зарплати солдата утримували витрати на чоботи та лляну туніку, і навіть за ячмінний корм для його коня.

Як зазначають археологи. Дивно, але відрахування майже перевищували солдатську зарплату.

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Платіжний чек, виданий римському легіонеру, може пролити світло на події тих днів, вважають науковці. Це один із 14 латинських сувоїв, знайдених археологами в Масаді.

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13 із них написано на папірусі, один — на пергаментному папері. Папірус був пошкоджений, проте він містить цінну інформацію про управління римською армією та статус солдатів. У документі є докладне зведення про скаргу римського солдата за два річні платіжні періоди з трьох, пише HeritageDaily.

Довідково: Масада – це скеляста гора в Юдейській пустелі, що височіє над Мертвим морем. Юдейський цар Ірод, який побудував комплекс Храмової гори в Єрусалимі, збудував фортецю та палац і на цій горі. Римська армія штурмувала Масаду під час єврейського повстання. Конфлікт описував лише один Йосип Флавій, який стверджував, що всі єврейські повстанці скоїли масове самогубство ще до того, як римські війська почали штурмувати зубчасті стіни фортеці.

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