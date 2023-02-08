Новий вид німих жаб знайшли у Танзанії: як виглядають

Науковці знайшли у Танзанії (країна на сході Африки на березі Індійського океану) новий вид жаб Hyperolius ukaguruensis. Вони абсолютно мовчазні й спілкуються дотиками.

Дослідники розповіли про знайдених амфібій у статті для PLoS ONE. Зазначається, що ці безголосі створіння належать до роду шипогорлих очеретяних жаб Hyperolius.

Біолог з Університету Цинциннаті Люсінда Лоусон зауважила, що самці Hyperolius ukaguruensis не кричать, як більшість інших їм подібних. Вони для спілкування використовують невеликі колючки на горловому мішку – так самки розпізнають самців.

Відео дня

Читайте також: У Перу знайшли невідомий раніше вид ящірок: як виглядають

"Ця група жаб налічує лише кілька видів, які зустрічаються в невеликих популяціях, що робить їх рідкісними та знаходяться під загрозою зникнення. Знаходження нового члена цієї групи є великою перемогою для збереження", – зазначила науковиця.

За її словами, ці жаби мешкають у північному лісовому заповіднику Маміва-Кісара в горах Укагуру в Танзанії. Вони мають унікальні пропорції тіла – їхні очі набагато менші, ніж в інших колючих очеретяних жаб.

Доктор Саймон Лоудер, що є куратором хребетних у Лондонському музеї природознавства, зауважив, що амфібії особливо чутливі до впливу людини, оскільки поглинають хімічні речовини через шкіру, вони вразливі й до токсинів або змін кислотності води.

Тож він наголосив на необхідності збереження нового виду жаб. "Наявність різноманітної кількості видів важлива для підтримки здорових екосистем. Ми багато думаємо над цим питанням: чому один вид має значення? Жаби є частиною харчового ланцюга. Вони їдять комах і, своєю чергою, поїдаються іншими тваринами. Якщо цей вид зникне, нічого особливого не станеться. Ми просто втрачаємо ще одну нитку в тканині екосистеми. Але якщо ви продовжуєте висмикувати нитки, екосистема дестабілізується, і тканина розпадається", – пояснив він.

Пропонуємо переглянути фото дивовижних давніх малюнків, які були знайдені в пустелі Перу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!