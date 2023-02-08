Новый вид немых лягушек нашли в Танзании: как выглядят

Ученые обнаружили в Танзании (страна на востоке Африки на берегу Индийского океана) новый вид лягушек Hyperolius ukaguruensis. Они совершенно молчаливы и общаются прикосновениями.

Исследователи рассказали о найденных амфибиях в статье для PLoS ONE. Отмечается, что эти безголосые создания принадлежат к роду шипогорлых тростниковых лягушек Hyperolius.

Биолог из Университета Цинциннати Люсинда Лоусон заметила, что самцы Hyperolius ukaguruensis не кричат, как большинство других им подобных. Они для общения используют небольшие колючки на горловом мешке – так самки распознают самцов.

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"Эта группа лягушек насчитывает всего несколько видов, которые встречаются в небольших популяциях, что делает их редкими и находятся под угрозой исчезновения. Нахождение нового члена этой группы является большой победой для сохранения", — отметила ученая.

По ее словам, эти лягушки обитают в северном лесном заповеднике Мамива-Киссара в горах Укагуру в Танзании. У них уникальные пропорции тела – их глаза намного меньше, чем у других колючих тростниковых лягушек.

Доктор Саймон Лоудер, куратор позвоночных в Лондонском музее естествознания, отметил, что амфибии особенно чувствительны к воздействию человека, поскольку поглощают химические вещества через кожу, они уязвимы и к токсинам или изменениям кислотности воды.

Он отметил необходимость сохранения нового вида лягушек. "Наличие разнообразного количества видов важно для поддержания здоровых экосистем. Мы много думаем над этим вопросом: почему один вид имеет значение? Лягушки являются частью пищевой цепи. Они едят насекомых и, в свою очередь, поедаются другими животными. Если этот вид исчезнет, ничего особенного не произойдет. Мы просто теряем еще одну нить в ткани экосистемы. Но если вы продолжаете выдергивать нити, экосистема дестабилизируется, и ткань распадается", – пояснил он.

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